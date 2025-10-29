Hammarstedt och Holgersson heta när Nybro Vikings slog Limhamn

Nybro Vikings vann med 2–1 mot Limhamn

Nybro Vikings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sebastian Hammarstedt matchvinnare för Nybro Vikings

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Nybro Vikings, som vann hemma mot Limhamn med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) i U18 division 1 syd C herr på onsdagen.

Segern var Nybro Vikings fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Limhamn nu har fyra förluster i rad.

Nybro Vikings–Limhamn – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. 8.00 in i andra perioden gjorde Nybro Vikings 1–0 genom Måns Holgersson på pass av Manfred Åkesson. Nybro Vikings utökade ledningen genom Sebastian Hammarstedt efter 6.43 i tredje perioden.

Ryder Ranelid reducerade dock för Limhamn med bara två minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Förlusten var Limhamns tredje uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Nybro Vikings ligger kvar på tredje plats och Limhamn på sjunde plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 23 november i Limhamns Ishall.

Nybro Vikings möter Kristianstad i nästa match hemma söndag 2 november 14.00. Limhamn möter samma dag Jonstorp hemma.

Nybro Vikings–Limhamn 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

U18 division 1 syd C herr, Liljas Arena

Andra perioden: 1–0 (28.00) Måns Holgersson (Manfred Åkesson).

Tredje perioden: 2–0 (46.43) Sebastian Hammarstedt (Wilmer Holmqvist, Manfred Åkesson), 2–1 (58.06) Ryder Ranelid (Felix Bergman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro Vikings: 4-1-0

Limhamn: 1-0-4

Nästa match:

Nybro Vikings: Kristianstads IK, hemma, 2 november

Limhamn: Jonstorps IF IshF, hemma, 2 november