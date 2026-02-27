Hammarö J20 vann efter stark första period mot Grums IK 2

Seger för Hammarö J20 med 8–6 mot Grums IK 2

Hammarö J20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alvin Eriksson med tre mål för Hammarö J20

Hammarö J20 tog direkt tag i taktpinnen i hemmamatchen mot Grums IK 2 i U20 Div 1 västra B herr och ledde med 4–1 i första pausen. Trots en uppryckning av Grums IK 2 vann Hammarö J20 matchen med 8–6 (4–1, 1–2, 3–3).

Segern var Hammarö J20:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Alvin Sott bakom Hammarö J20:s seger

Hammarö J20 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.38 genom Albin Hanes och gick upp till 2–0. Grums IK 2 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Hammarö J20 dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

I andra perioden var det i stället Grums IK 2 som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Tredje perioden slutade 3–3 och Hammarö J20 vann matchen med 8–6.

Anthon Lindström gjorde ett mål för Grums IK 2 och spelade fram till tre mål. Alvin Eriksson stod för fyra poäng, varav tre mål för Hammarö J20, Albin Hanes gjorde ett mål och totalt tre poäng, Johan Hedberg hade tre assists och Max Wassberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

För Hammarö J20 gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Grums IK 2 är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Hammarö med 5–3.

I nästa match möter Hammarö J20 Nor IK U23/Solstad HC borta på torsdag 5 mars 19.30.

Hammarö J20–Grums IK 2 8–6 (4–1, 1–2, 3–3)

U20 Div 1 västra B herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (1.38) Albin Hanes (Hugo Frisk), 2–0 (5.42) Vincent Granlycke (Alvin Sott, Johan Hedberg), 2–1 (9.03) Anthon Lindström, 3–1 (11.20) Vilmer Timmerklev (Albin Hanes, Johan Hedberg), 4–1 (12.59) Max Wassberg (Alvin Eriksson, Charlie Fors).

Andra perioden: 4–2 (35.00) Theo Karlsson (Viggo Johansson), 5–2 (37.52) Alvin Eriksson (Albin Hanes), 5–3 (39.35) Milian Kitti (Anthon Lindström).

Tredje perioden: 5–4 (41.45) Albin Holmstrand (Albin Ekman), 5–5 (42.35) Viggo Rudehov-Hjalmarsson (Lukas Eckerwall, Anthon Lindström), 6–5 (46.20) Alvin Eriksson (Max Wassberg), 6–6 (48.24) Lukas Eckerwall (Anthon Lindström), 7–6 (55.45) Alvin Sott (Hugo Frisk, Johan Hedberg), 8–6 (59.19) Alvin Eriksson (Max Wassberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö J20: 5-0-0

Grums IK 2: 4-0-1

Nästa match:

Hammarö J20: Nor IK U23/Solstad HC, borta, 5 mars 19.30