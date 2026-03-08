Hammarö J20 tog enkel seger mot Nor IK U23/Solstad HC

Hammarö J20 vann med 13–1 mot Nor IK U23/Solstad HC

Hammarö J20:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Alvin Eriksson tremålsskytt för Hammarö J20

Hammarö J20 vann på hemmaplan mot Nor IK U23/Solstad HC i U20 Div 1 västra B herr med hela 13–1 (2–0, 3–0, 8–1).

Segern var Hammarö J20:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Johan Hedberg gjorde avgörande målet

Hammarö J20 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.49 slog Oliver Wiström till på pass av Johan Hedberg och Hugo Frisk. Laget gjorde 2–0 efter 17.33 när Johan Hedberg slog till efter pass från Alvin Sott.

Även i andra perioden var Hammarö J20 starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Alvin Eriksson, Max Wassberg och Vincent Granlycke.

Hammarö J20 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.23 genom Albin Hanes och gick upp till 8–0 innan Nor IK U23/Solstad HC svarade.

Segern skrevs till slut till 13–1 för Hammarö J20.

Alvin Eriksson gjorde tre mål för Hammarö J20 och två målgivande passningar, Max Wassberg stod för två mål och tre assists, Vincent Granlycke gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Albin Hanes gjorde två mål och ett målgivande pass och Johan Hedberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet innebär att Hammarö J20 ligger kvar på fjärde plats och Nor IK U23/Solstad HC sist, på elfte plats i tabellen.

När lagen möttes på torsdagen vann Hammarö med 8–1.

Hammarö J20 tar sig an Forshaga i sista matchen borta söndag 15 mars 15.30.

Hammarö J20–Nor IK U23/Solstad HC 13–1 (2–0, 3–0, 8–1)

U20 Div 1 västra B herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (1.49) Oliver Wiström (Johan Hedberg, Hugo Frisk), 2–0 (17.33) Johan Hedberg (Alvin Sott).

Andra perioden: 3–0 (29.38) Alvin Eriksson (Max Wassberg), 4–0 (35.53) Max Wassberg (Alvin Eriksson, Vincent Granlycke), 5–0 (39.55) Vincent Granlycke (Alvin Eriksson, Max Wassberg).

Tredje perioden: 6–0 (41.23) Albin Hanes (Vincent Granlycke), 7–0 (42.04) Alvin Eriksson (Max Wassberg), 8–0 (42.39) Vilmer Timmerklev (Hjalmar Backman), 8–1 (43.09) Hugo Westin (Ville Arvidsson, Ludvig Sandborgh), 9–1 (47.34) Alvin Eriksson (Vincent Granlycke, Vilmer Timmerklev), 10–1 (53.22) Theo Kristiansson (Eric Skogsberg, Wilmer Nilsson), 11–1 (54.21) Albin Hanes (Hugo Frisk), 12–1 (56.01) Max Wassberg (Melwin Haglund, Teddie Rolf), 13–1 (56.22) Johan Hedberg (Albin Hanes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö J20: 5-0-0

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Nästa match:

Hammarö J20: Forshaga IF, borta, 15 mars 15.30