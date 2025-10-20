Hammarby J20 en lätt match för Spånga IS U20

Spånga IS U20 vann med 6–1 mot Hammarby J20

Spånga IS U20:s Max Tuomela-Lundberg tvåmålsskytt

Daniel Pagels matchvinnare för Spånga IS U20

Spånga IS U20 tog en enkel seger mot Hammarby J20 hemma i Stricct Travel Arena i U20 Div 1 östra B herr. Laget dominerade matchen, som slutade 6–1 (3–0, 3–0, 0–1).

Spånga IS U20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Även i andra perioden var Spånga IS U20 starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Leo Elofsson, Linuz Lindberg och Max Tuomela-Lundberg. 13.01 in i tredje perioden nätade Hammarby J20:s Ludvig Gustavsson framspelad av Albin Windestam och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Hammarby J20.

Hammarby J20 har startat svagt och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Spånga IS U20 har sex poäng.

Lagen möts igen 15 november i Kärrtorps IP.

I nästa match, lördag 25 oktober möter Spånga IS U20 Lidingö Vikings HC U20 borta i Exakt Arena 16.30 medan Hammarby J20 spelar hemma mot Segeltorp 17.30.

Spånga IS U20–Hammarby J20 6–1 (3–0, 3–0, 0–1)

U20 Div 1 östra B herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 1–0 (0.32) Anton Letzler (Attith Sparrdal), 2–0 (5.48) Daniel Pagels (Sixten Classon), 3–0 (13.12) Max Tuomela-Lundberg (Hugo Gahnström, Morris Herry).

Andra perioden: 4–0 (27.31) Leo Elofsson (Elwin Lindqvist, Attith Sparrdal), 5–0 (31.51) Linuz Lindberg, 6–0 (37.13) Max Tuomela-Lundberg (Daniel Pagels).

Tredje perioden: 6–1 (53.01) Ludvig Gustavsson (Albin Windestam).

Nästa match:

Spånga IS U20: Lidingö Vikings HC, borta, 25 oktober

Hammarby J20: Segeltorps IF, hemma, 25 oktober