Hammarby IF U18 vann med 6–3 mot Åker/Strängnäs HC

Ludvig Gustavsson matchvinnare för Hammarby IF U18

Andra raka förlusten för Åker/Strängnäs HC

Bortalaget Hammarby IF U18 segrade i Strängnäs Ishall mot Åker/Strängnäs HC i U18 division 1 östra C herr. 3–6 (0–2, 1–2, 2–2) slutade matchen på söndagen.

Tullinge U18 nästa för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Hammarby IF U18 ökade ledningen till 0–3, på nytt genom Axel Snöfors efter 3.34 i andra perioden.

Åker/Strängnäs HC reducerade dock till 1–3 genom Jamie Andersson efter 10.39 av perioden.

Efter 14.11 ökade Hammarby IF U18 på till 1–4 genom Ludvig Gustavsson. Hammarby IF U18 gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–4 till 1–6, målen av Ludvig Gustavsson och Lucas Mcgregor, vilket avgjorde matchen.

Eskil Swartling och Gösta Wallin reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Åker/Strängnäs HC. Hammarby IF U18 tog därmed en säker seger.

Love Erkendal gjorde ett mål för Hammarby IF U18 och två assist.

Lagen möts på nytt i Kärrtorps IP den 7 december.

I nästa match, torsdag 6 november möter Åker/Strängnäs HC IFK Tumba IK 2 borta i Ishuset 19.30 medan Hammarby IF U18 spelar hemma mot Tullinge U18 20.00.

Åker/Strängnäs HC–Hammarby IF U18 3–6 (0–2, 1–2, 2–2)

U18 division 1 östra C herr, Strängnäs Ishall

Första perioden: 0–1 (4.08) Axel Snöfors (Anton Tonkel), 0–2 (18.59) Love Erkendal.

Andra perioden: 0–3 (23.34) Axel Snöfors (Oskar Benchea), 1–3 (30.39) Jamie Andersson, 1–4 (34.11) Ludvig Gustavsson (Svante Hallbom Dovemark).

Tredje perioden: 1–5 (41.07) Ludvig Gustavsson (Love Erkendal, Lucas Mcgregor), 1–6 (45.23) Lucas Mcgregor (Love Erkendal, Liam Breander Sandholm), 2–6 (52.13) Eskil Swartling (Daniel Norling, Jamie Andersson), 3–6 (58.34) Gösta Wallin.

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: IFK Tumba IK 2, borta, 6 november

Hammarby IF U18: Tullinge TP HC, hemma, 6 november