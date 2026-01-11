Hammarby IF U18 segrade mot Älta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie
- Seger för Hammarby IF U18 med 5–2 mot Älta IF
- Victor Soler Engvall avgjorde för Hammarby IF U18
- Älta IF nu åttonde, Hammarby IF U18 på andra plats
Hammarby IF U18 segrade efter underläge på bortaplan i Ältahallen mot Älta IF i första matchen i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 2–5 (2–1, 0–2, 0–2) slutade matchen på söndagen.
FOC Farsta IF nästa för Hammarby IF U18
Älta IF tog ledningen i första perioden genom Liam Gripenberg.
Hammarby IF U18 kvitterade till 1–1 genom Svante Hallbom Dovemark efter 12.17.
Älta IF tog ledningen på nytt genom Emil Därth efter 16.43 i matchen.
Efter 10.53 i andra perioden slog Sven-Lennon Urbano Hällgren till på pass av Liam Breander Sandholm och kvitterade för Hammarby IF U18. Victor Soler Engvall gjorde dessutom 2–3 efter 15.55 framspelad av Alexander Nylander.
8.56 in i tredje perioden satte Love Hellquist pucken på pass av Oskar Benchea och ökade ledningen. Efter 15.26 nätade Alexander Nylander framspelad av Svante Hallbom Dovemark och Sven-Lennon Urbano Hällgren och ökade ledningen för Hammarby IF U18.
För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Hammarby IF U18 är på andra plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari i Kärrtorps IP.
I nästa omgång har Älta IF Åker/Strängnäs HC borta i Åkers Ishall, onsdag 14 januari 19.00. Hammarby IF U18 spelar hemma mot FOC Farsta IF torsdag 15 januari 20.00.
Älta IF–Hammarby IF U18 2–5 (2–1, 0–2, 0–2)
U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ältahallen
Första perioden: 1–0 (10.32) Liam Gripenberg (Emil Därth), 1–1 (12.17) Svante Hallbom Dovemark (Love Erkendal), 2–1 (16.43) Emil Därth (Vilgot Erlandsson).
Andra perioden: 2–2 (30.53) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Liam Breander Sandholm), 2–3 (35.55) Victor Soler Engvall (Alexander Nylander).
Tredje perioden: 2–4 (48.56) Love Hellquist (Oskar Benchea), 2–5 (55.26) Alexander Nylander (Svante Hallbom Dovemark, Sven-Lennon Urbano Hällgren).
Nästa match:
Älta IF: Åker/Strängnäs HC, borta, 14 januari 19.00
Hammarby IF U18: FOC Farsta IF, hemma, 15 januari 20.00
