Hammarby IF U18 segrade mot Älta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie

Seger för Hammarby IF U18 med 5–2 mot Älta IF

Victor Soler Engvall avgjorde för Hammarby IF U18

Älta IF nu åttonde, Hammarby IF U18 på andra plats

Hammarby IF U18 segrade efter underläge på bortaplan i Ältahallen mot Älta IF i första matchen i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 2–5 (2–1, 0–2, 0–2) slutade matchen på söndagen.

FOC Farsta IF nästa för Hammarby IF U18

Älta IF tog ledningen i första perioden genom Liam Gripenberg.

Hammarby IF U18 kvitterade till 1–1 genom Svante Hallbom Dovemark efter 12.17.

Älta IF tog ledningen på nytt genom Emil Därth efter 16.43 i matchen.

Efter 10.53 i andra perioden slog Sven-Lennon Urbano Hällgren till på pass av Liam Breander Sandholm och kvitterade för Hammarby IF U18. Victor Soler Engvall gjorde dessutom 2–3 efter 15.55 framspelad av Alexander Nylander.

8.56 in i tredje perioden satte Love Hellquist pucken på pass av Oskar Benchea och ökade ledningen. Efter 15.26 nätade Alexander Nylander framspelad av Svante Hallbom Dovemark och Sven-Lennon Urbano Hällgren och ökade ledningen för Hammarby IF U18.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Hammarby IF U18 är på andra plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari i Kärrtorps IP.

I nästa omgång har Älta IF Åker/Strängnäs HC borta i Åkers Ishall, onsdag 14 januari 19.00. Hammarby IF U18 spelar hemma mot FOC Farsta IF torsdag 15 januari 20.00.

Älta IF–Hammarby IF U18 2–5 (2–1, 0–2, 0–2)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ältahallen

Första perioden: 1–0 (10.32) Liam Gripenberg (Emil Därth), 1–1 (12.17) Svante Hallbom Dovemark (Love Erkendal), 2–1 (16.43) Emil Därth (Vilgot Erlandsson).

Andra perioden: 2–2 (30.53) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Liam Breander Sandholm), 2–3 (35.55) Victor Soler Engvall (Alexander Nylander).

Tredje perioden: 2–4 (48.56) Love Hellquist (Oskar Benchea), 2–5 (55.26) Alexander Nylander (Svante Hallbom Dovemark, Sven-Lennon Urbano Hällgren).

Nästa match:

Älta IF: Åker/Strängnäs HC, borta, 14 januari 19.00

Hammarby IF U18: FOC Farsta IF, hemma, 15 januari 20.00