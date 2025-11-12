Halmstad vann mot Grästorps IK

Halmstad segrade – 4–1 mot Grästorps IK

Valter Johansson avgjorde för Halmstad

Seger nummer 6 för Halmstad

Det blev hemmalaget Halmstad som vann mot Grästorps IK i hockeyettan södra. 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) slutade matchen på onsdagen.

Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac tyckte så här om matchen:

– Tuff bortamatch, det visste vi på förhand. Vi behöver vara mer desperata i dessa typer av matcher, annars vinner man inte mot Halmstad.

Halmstad–Grästorps IK – mål för mål

Viktor Bernhardtz gjorde 1–0 till Halmstad efter 18.02 assisterad av Alexander Artursson och Elias Dynell. Efter 1.00 i andra perioden gjorde Halmstad 2–0 genom Valter Johansson.

Grästorps IK reducerade dock till 2–1 genom Anton Kivelä tidigt i perioden av perioden. I tredje perioden gjorde Halmstad 3–1 efter 11.30 genom Alexander Artursson framspelad av Anton Berglund. Och med bara 15 sekunder kvar satte Victor Gagic 4–1 på pass av Oscar Johnsson och Hampus Johansson.

Det här betyder att Grästorps IK ligger på 13:e plats i tabellen och Halmstad är på sjunde plats.

Lagen möts igen 7 januari i Åse & Viste Arena.

På söndag 16 november 16.00 spelar Halmstad borta mot Grums och Grästorps IK hemma mot Hanviken.

Halmstad–Grästorps IK 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (18.02) Viktor Bernhardtz (Alexander Artursson, Elias Dynell).

Andra perioden: 2–0 (21.00) Valter Johansson (Oscar Johnsson, Viktor Bernhardtz), 2–1 (24.02) Anton Kivelä (Viktor Bolinder, Jonathan Karlsson).

Tredje perioden: 3–1 (51.30) Alexander Artursson (Anton Berglund), 4–1 (59.45) Victor Gagic (Oscar Johnsson, Hampus Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 3-1-1

Grästorps IK: 2-0-3

Nästa match:

Halmstad: Grums IK Hockey, borta, 16 november

Grästorps IK: Hanvikens SK, hemma, 16 november