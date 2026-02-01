Halmstad tog ny seger mot favoritmotståndet

Halmstad vann med 5–1 mot Grums

Tim Bothén matchvinnare för Halmstad

Femte raka nederlaget för Grums

Tre raka segrar hade Halmstad mot just Grums i hockeyettan södra inför söndagens match. Och på söndagen segrade Halmstad på nytt – den här gången med 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) hemma i Halmstad Arena.

Grums tränare Johan Erkgärds:

– Halmstad är inget lag, Halmstad är en maskin. Tar man så många onödiga utvisningar mot en maskin så vinner man inte.

Vinsten mot Grums innebär att Halmstad har sex segrar i rad på hemmaplan.

Tranås nästa för Halmstad

Marcus Borgh gav Halmstad ledningen efter 7.46 efter förarbete av William Berg och Vilmer Stahmann. 2–0 kom efter 11.36 genom Tim Bothén med assist av Vilmer Stahmann och Tim Bergström.

Halmstad ökade ledningen till 3–0 genom Alexander Artursson efter 2.37 i andra perioden.

Grums reducerade dock till 3–1 genom Joel Nyman efter 5.29 av perioden.

Efter 9.56 ökade Halmstad på till 4–1 genom Otto Stahre.

4.41 in i tredje perioden fick Albin Blomberg utdelning på pass av Jakub Kanka och Felix Tengvall och ökade ledningen.

Halmstad stannar därmed på femte plats och Grums sist, på 20:e plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Halmstad med 2–0.

Lördag 7 februari 16.00 spelar Halmstad hemma mot Tranås. Grums möter Kungälv borta i Oasen onsdag 4 februari 19.00.

Halmstad–Grums 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (7.46) Marcus Borgh (William Berg, Vilmer Stahmann), 2–0 (11.36) Tim Bothén (Vilmer Stahmann, Tim Bergström).

Andra perioden: 3–0 (22.37) Alexander Artursson (William Gustafsson), 3–1 (25.29) Joel Nyman (Erik Röhr), 4–1 (29.56) Otto Stahre (Tim Bothén, Viktor Bernhardtz).

Tredje perioden: 5–1 (44.41) Albin Blomberg (Jakub Kanka, Felix Tengvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 3-0-2

Grums: 0-0-5

Nästa match:

Halmstad: Tranås AIF, hemma, 7 februari 16.00

Grums: Kungälvs IK, borta, 4 februari 19.00