Halmstad kvitterade sent – avgjorde i förlängningen

Halmstad segrade – 4–3 efter förlängning

Halmstads sjätte seger på de senaste sju matcherna

Oscar Johnsson matchvinnare för Halmstad

Matchen i hockeyettan södra mellan hemmalaget Halmstad och gästande Mjölby var oavgjord vid full tid, efter Melker Iversens kvittering till 3–3 för Halmstad med bara 2 minuter kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0) genom Oscar Johnsson.

Därmed har Halmstad vunnit fem matcher i rad i hockeyettan södra.

Huddinge nästa för Halmstad

Den första perioden slutade mållös.

8.59 in i andra perioden spräckte Halmstad nollan genom Victor Gagic med assist av Viktor Bernhardtz. Efter 11.15 i andra perioden nätade Alexander Artursson framspelad av Anton Berglund och William Gustafsson och gjorde 2–0. Mjölbys Christoffer Rapp gjorde 2–1 efter 16.29 på pass av Edvin Lundqvist och David Bremer. Andreas Nelly gjorde dessutom 2–2 efter 17.37 framspelad av Sebastian Lundman och David Lindholm.

12.37 in i tredje perioden satte William Strand pucken och gav laget ledningen. 17.47 in i perioden fick Melker Iversen utdelning framspelad av Oscar Johnsson och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Halmstad blev Oscar Johnsson som 46 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Mjölby ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Halmstad är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mjölby med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

Lördag 17 januari möter Halmstad Huddinge borta 15.00 och Mjölby möter Tyringe hemma 13.00.

Halmstad–Mjölby 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Andra perioden: 1–0 (28.59) Victor Gagic (Viktor Bernhardtz), 2–0 (31.15) Alexander Artursson (Anton Berglund, William Gustafsson), 2–1 (36.29) Christoffer Rapp (Edvin Lundqvist, David Bremer), 2–2 (37.37) Andreas Nelly (Sebastian Lundman, David Lindholm).

Tredje perioden: 2–3 (52.37) William Strand, 3–3 (57.47) Melker Iversen (Oscar Johnsson).

Förlängning: 4–3 (60.46) Oscar Johnsson (Otto Stahre, Tim Bothén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 5-0-0

Mjölby: 2-1-2

Nästa match:

Halmstad: Huddinge IK, borta, 17 januari 15.00

Mjölby: Tyringe SoSS, hemma, 17 januari 13.00