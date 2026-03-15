Halmstad klart för semifinal – avgjorde serien mot Vita Hästen

Segern på hemmaplan i tredje matchen med 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) gör att Halmstad har vunnit matchserien mot Vita Hästen i hockeyettan södra, kvartsfinal. Halmstad vann totalt med 3-0 i matcher.

Alexander Klarin gav Halmstad ledningen efter 14 minuters spel efter pass från Anton Berglund och Alexander Artursson.

Efter 16.23 i andra perioden nätade Alexander Klarin återigen framspelad av Victor Gagic och Viktor Bernhardtz och gjorde 2–0.

Efter 16.49 i tredje perioden gjorde Anton Berglund också 3–0.

Halmstad–Vita Hästen 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Första perioden: 1–0 (14.24) Alexander Klarin (Anton Berglund, Alexander Artursson).

Andra perioden: 2–0 (36.23) Alexander Klarin (Victor Gagic, Viktor Bernhardtz).

Tredje perioden: 3–0 (56.49) Anton Berglund.

Ställning i serien: Halmstad–Vita Hästen 3–0