Halmstad J18 vann efter stark vändning mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Halmstad J18-seger med 4–1 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Matheo Rix matchvinnare för Halmstad J18

Nionde förlusten i rad för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Bortalaget Grästorp/Sörhaga Alingsås ledde matchen mot Halmstad J18 men i andra perioden fick Halmstad J18 rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och Grästorp/Sörhaga Alingsås orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) i matchen i U18 division 1 syd A.

Halmstad J18–Grästorp/Sörhaga Alingsås – mål för mål

Grästorp/Sörhaga Alingsås gjorde 0–1 efter 14 minuters spel. Halmstad J18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden. Zack Bliss stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.27 kvar att spela framspelad av Gustav Högardh och Hampus Rastius.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Halmstad J18 på femte plats och Grästorp/Sörhaga Alingsås sist, på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Halmstad Hammers HC med 17–1.

Torsdag 20 november 19.30 möter Halmstad J18 Kållered borta i Kållereds Ishall medan Grästorp/Sörhaga Alingsås spelar borta mot Borås.

Halmstad J18–Grästorp/Sörhaga Alingsås 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

U18 division 1 syd A, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (14.16) John Andersson (Helge Karlsson, Hampus Bühler).

Andra perioden: 1–1 (26.03) Tage Jonasson (Abbe Nilsson, Filip Norlén), 2–1 (32.01) Matheo Rix (Milton Ålund), 3–1 (37.37) Lucas Nordvall (Milian Sörensen Englund).

Tredje perioden: 4–1 (58.33) Zack Bliss (Gustav Högardh, Hampus Rastius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad J18: 2-1-2

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 0-0-5

Nästa match:

Halmstad J18: Kållered SK, borta, 20 november

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Borås HC, borta, 20 november