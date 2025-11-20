Prenumerera

Halmstad J18 tog ny seger mot favoritmotståndet

  • Halmstad J18 vann med 4–0 mot Kållered

  • Abbe Nilsson matchvinnare för Halmstad J18

  • Andra raka segern för Halmstad J18

Halmstad J18 fortsätter att vinna mot Kållered i U18 division 1 syd A. På torsdagen segrade Halmstad J18 på nytt – den här gången med 4–0 (0–0, 3–0, 1–0) borta i Kållereds Ishall. Det var Halmstad J18:s sjätte raka seger mot Kållered.

Kungälv nästa för Halmstad J18

Den första perioden slutade mållös.

Halmstad J18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.56.

Efter 1.55 i tredje perioden gjorde Artur Bergkvist också 0–4 med assist av Melwin Britz.

Kållered har fem förluster och 4–36 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Halmstad J18 har två vinster och tre förluster och 16–12 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Kållered på sjätte plats i tabellen medan Halmstad J18 är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Halmstad Hammers HC med 6–2.

Kållered tar sig an Grästorp/Sörhaga Alingsås i nästa match borta söndag 23 november 12.00. Halmstad J18 möter samma dag 14.00 Kungälv hemma.

Kållered–Halmstad J18 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)

U18 division 1 syd A, Kållereds Ishall

Andra perioden: 0–1 (30.41) Abbe Nilsson (Casper Bergström, Milton Ålund), 0–2 (36.36) Melwin Britz (Hjalmar Olsson, Hjalmar Rydh), 0–3 (37.37) Filip Norlén (Milian Sörensen Englund, Tage Jonasson).

Tredje perioden: 0–4 (41.55) Artur Bergkvist (Melwin Britz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 0-0-5

Halmstad J18: 2-1-2

Nästa match:

Kållered: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 23 november

Halmstad J18: Kungälvs IK, hemma, 23 november

