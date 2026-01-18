Halmstad J18 tog klar seger mot Kristianstad
Följ HockeySverige på
Google news
- Halmstad J18 vann med 6–1 mot Kristianstad
- Andra raka segern för Halmstad J18
- Halmstad J18 nu fjärde, Kristianstad på femte plats
Halmstad J18 vann på på hemmaplan mot Kristianstad i U18 division 1 syd C vår med klara 6–1.
Det var andra raka för Halmstad J18, efter 3–2-segern mot Jonstorp i premiären.
Halmstad J18–Kristianstad – mål för mål
Lagen möts igen 22 februari i Kristianstads Ishall.
Torsdag 22 januari spelar Halmstad J18 borta mot Limhamn 19.00 och Kristianstad mot Jonstorp hemma 19.30 i Kristianstads Ishall.
Den här artikeln handlar om: