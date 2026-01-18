Halmstad J18 tog klar seger mot Kristianstad

Halmstad J18 vann med 6–1 mot Kristianstad

Andra raka segern för Halmstad J18

Halmstad J18 nu fjärde, Kristianstad på femte plats

Halmstad J18 vann på på hemmaplan mot Kristianstad i U18 division 1 syd C vår med klara 6–1.

Det var andra raka för Halmstad J18, efter 3–2-segern mot Jonstorp i premiären.

Halmstad J18–Kristianstad – mål för mål

Lagen möts igen 22 februari i Kristianstads Ishall.

Torsdag 22 januari spelar Halmstad J18 borta mot Limhamn 19.00 och Kristianstad mot Jonstorp hemma 19.30 i Kristianstads Ishall.