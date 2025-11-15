Halmstad HF vann mot Olofström

Halmstad HF vann med 3–1 mot Olofström

Alexey Rupi avgjorde för Halmstad HF

Tredje raka förlusten för Olofström

Det blev hemmalaget Halmstad HF som vann mot Olofström i U20 region syd herr. 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Halmstad HF–Olofström – mål för mål

Arvid Ottoson Knuuttila gjorde 1–0 till Halmstad HF efter bara 3.00 assisterad av Julius Roth och Carl Sjulander. Efter 3.26 i andra perioden nätade Alexey Rupi framspelad av Sixten Karlsson och Edvin Wigö och gjorde 2–0. Efter 5.02 i tredje perioden ökade Halmstad HF på till 3–0 genom Matheo Rix.

Leo Widén reducerade dock för Olofström med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

Halmstad HF har två segrar och tre förluster och 12–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har en vinst och fyra förluster och 14–18 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Halmstad Hammers HC med 5–3.

Nästa motstånd för Halmstad HF är Borås. Olofström tar sig an Kungälv hemma. Båda matcherna spelas tisdag 18 november 19.30.

Halmstad HF–Olofström 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (3.00) Arvid Ottoson Knuuttila (Julius Roth, Carl Sjulander).

Andra perioden: 2–0 (23.26) Alexey Rupi (Sixten Karlsson, Edvin Wigö).

Tredje perioden: 3–0 (45.02) Matheo Rix (Oscar Lindqvist), 3–1 (59.32) Leo Widén (Viktor Forsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 2-1-2

Olofström: 1-1-3

Nästa match:

Halmstad HF: Borås HC, borta, 18 november

Olofström: Kungälvs IK, hemma, 18 november