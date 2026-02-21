Halmstad HF tog hem segern mot Kungälv på bortaplan

Halmstad HF segrade – 3–1 mot Kungälv

Halmstad HF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Olle Johansson avgjorde för Halmstad HF

Halmstad HF tog hem de tre poängen efter seger på bortaplan mot Kungälv i U20 region syd vår. 1–3 (0–1, 1–1, 0–1) slutade matchen på lördagen.

Halmstad HF:s huvudtränare Matthew Bliss kommenterade matchen:

– Det här var som en sjunde och avgörande match. Vi visste vad som krävdes, vinna och ta tre poäng så att vi slapp negativt kval, och grabbarna klev fram. Jag är otroligt stolt över den här gruppen som tog poäng i våra sex sista matcher, varav fem segrar. En fantastisk grupp killar att få träna, och jag önskar dem alla lycka till i framtiden.

Segern var Halmstad HF:s femte på de senaste sex matcherna.

Kungälv–Halmstad HF – mål för mål

Patrik Kosa gjorde 1–0 till Halmstad HF efter åtta minuters spel assisterad av Julius Roth och Emilio Loftenius.

Efter 5.32 i andra perioden nätade Olle Johansson och gjorde 0–2. Kungälvs Max Kiellarson gjorde 1–2 efter 11.43 framspelad av Emil Åberg.

10.46 in i tredje perioden slog Hugo Jonasson till på pass av Carl Sjulander och Alexey Rupi och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Kungälv med 19–15 och Halmstad HF med 19–11 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att Kungälv slutar på tredje plats i tabellen och Halmstad HF på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Kungälv och Halmstad HF den här säsongen. Halmstad Hammers HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Kungälvs IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Kungälv–Halmstad HF 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U20 region syd vår, Oasen

Första perioden: 0–1 (8.43) Patrik Kosa (Julius Roth, Emilio Loftenius).

Andra perioden: 0–2 (25.32) Olle Johansson, 1–2 (31.43) Max Kiellarson (Emil Åberg).

Tredje perioden: 1–3 (50.46) Hugo Jonasson (Carl Sjulander, Alexey Rupi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 4-0-1

Halmstad HF: 4-1-0