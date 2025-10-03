Hällefors IK/Nora HC utan poäng efter förlust mot Eskilstuna Linden 2

Seger för Eskilstuna Linden 2 med 8–6 mot Hällefors IK/Nora HC

Sigge Leffler med tre mål för Eskilstuna Linden 2

Felix Gustafsson matchvinnare för Eskilstuna Linden 2

Efter två perioder var matchen i U18 division 1 västra C herr mellan hemmalaget Hällefors IK/Nora HC och gästande Eskilstuna Linden 2 helt jämn. I tredje var det dock Eskilstuna Linden 2 som var det starkare laget och vann matchen med 8–6 (1–2, 3–2, 4–2).

Eskilstuna Linden 2:s Sigge Leffler tremålsskytt

Hällefors IK/Nora HC var starkast i första perioden som laget vann med 2–1.

Eskilstuna Linden 2 hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

I tredje perioden var det i stället Eskilstuna Linden 2 som hade kommandot. Laget vann perioden med 4–2 och matchen med 8–6.

Sigge Leffler gjorde tre mål för Eskilstuna Linden 2 och två assist, Gabriel Carlsson stod för fyra poäng, varav två mål, Simon Flodmark hade tre assists, Gustav Berg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Felix Gustafsson gjorde ett mål och två assist.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 november i Smehallen.

Nästa motstånd för Hällefors IK/Nora HC är Köping IF 1. Lagen möts onsdag 8 oktober 19.00 i Köpings Ishall.

Hällefors IK/Nora HC–Eskilstuna Linden 2 6–8 (2–1, 2–3, 2–4)

U18 division 1 västra C herr, MerEl Arena

Första perioden: 1–0 (1.44) Martin Thiery Wase (Linus Jansson Viklund), 1–1 (10.08) Sigge Leffler (Gabriel Carlsson), 2–1 (10.55) Martin Thiery Wase (Wille Hiden, Elias Sundström).

Andra perioden: 2–2 (28.49) Gabriel Carlsson (Simon Flodmark, Sigge Leffler), 3–2 (30.23) Benjamin Lindberg (Sebastian Kvarnström), 3–3 (32.48) Gustav Berg (Gabriel Carlsson, Felix Gustafsson), 3–4 (36.02) Gabriel Carlsson (Sigge Leffler, Felix Gustafsson), 4–4 (37.05) Milo Berglund Länk (Neo Törnkvist).

Tredje perioden: 4–5 (40.18) Sigge Leffler (Gustav Berg), 4–6 (43.36) Atas Randakevicius (Lucas Sjöberg, Simon Flodmark), 5–6 (49.54) Benjamin Lindberg (Neo Törnkvist, Sebastian Kvarnström), 5–7 (50.46) Felix Gustafsson, 6–7 (55.49) Victor Östlund, 6–8 (57.15) Sigge Leffler (Gustav Berg, Simon Flodmark).

Nästa match:

Hällefors IK/Nora HC: Köping IF:1, borta, 8 oktober