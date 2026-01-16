Hällefors IK/Nora HC slog Eskilstuna Linden 2 i måljämn match i MerEl Arena

Hällefors IK/Nora HC vann med 7–6 mot Eskilstuna Linden 2

Wilmer Landmark tvåmålsskytt för Hällefors IK/Nora HC

Neo Törnkvist avgjorde för Hällefors IK/Nora HC

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Hällefors IK/Nora HC hemma mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C vår på fredagen. Neo Törnkvist stod för Hällefors IK/Nora HC:s avgörande mål 17.49 in i tredje perioden. Matchen slutade 7–6 (1–1, 4–3, 2–2).

Det var första segern för Hällefors IK/Nora HC, efter 1–7 mot Köping IF 1 i första matchen.

Hällefors IK/Nora HC:s Wilmer Landmark tvåmålsskytt

Hällefors IK/Nora HC startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.56 slog Wilmer Landmark till på passning från Linus Jansson Viklund. Eskilstuna Linden 2 kvitterade när Sigge Leffler hittade rätt efter 18.20.

Hällefors IK/Nora HC spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 5–4.

Eskilstuna Linden 2 kvitterade till 5–5 genom Ture Leffler Malmquist i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 7.16 i tredje perioden gjorde Hällefors IK/Nora HC 6–5 genom Wilmer Landmark som gjorde sitt andra mål.

Eskilstuna Linden 2 kvitterade till 6–6 genom Gustav Berg efter 12.14 av perioden.

Hällefors IK/Nora HC kunde dock avgöra till 7–6 med 2.11 kvar av matchen genom Neo Törnkvist.

Sigge Leffler gjorde ett mål för Eskilstuna Linden 2 och spelade fram till två mål. Linus Jansson Viklund gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Hällefors IK/Nora HC och Wilmer Landmark stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Hällefors IK/Nora HC är Örebro HUF 1. Lagen möts söndag 25 januari 14.30 i Trängens IP.

Hällefors IK/Nora HC–Eskilstuna Linden 2 7–6 (1–1, 4–3, 2–2)

U18 division 1 västra C vår, MerEl Arena

Första perioden: 1–0 (3.56) Wilmer Landmark (Linus Jansson Viklund), 1–1 (18.20) Sigge Leffler.

Andra perioden: 2–1 (21.52) Victor Östlund (Olof Norsebäck), 2–2 (24.10) Lucas Sjöberg (Atte Aro, Nero Holm), 2–3 (24.41) Gustav Berg (Otto Alatalo, Gabriel Carlsson), 2–4 (26.32) Noel Brotö (Sigge Leffler, Nero Holm), 3–4 (29.05) Lucas Träff (Linus Jansson Viklund), 4–4 (37.00) Benjamin Lindberg (Neo Törnkvist, Martin Thiery Wase), 5–4 (37.32) Linus Jansson Viklund (Wilmer Landmark).

Tredje perioden: 5–5 (42.45) Ture Leffler Malmquist (Atte Aro), 6–5 (47.16) Wilmer Landmark, 6–6 (52.14) Gustav Berg (Sigge Leffler, Gabriel Carlsson), 7–6 (57.49) Neo Törnkvist (Benjamin Lindberg).

Nästa match:

Hällefors IK/Nora HC: Örebro HUF:1, borta, 25 januari 14.30