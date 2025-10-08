Gustavs Sparinskis i form när IFK Täby HC vann mot Wings HC Arlanda
- Seger för IFK Täby HC med 5–2 mot Wings HC Arlanda
- Gustavs Sparinskis gjorde två mål för IFK Täby HC
- Carl Werdenhoff avgjorde för IFK Täby HC
Hemmalaget IFK Täby HC tog hem de tre poängen efter seger mot Wings HC Arlanda i U20 Div 1 östra A herr. 5–2 (2–0, 2–2, 1–0) slutade onsdagens match.
IFK Täby HC har startat med två raka segrar, efter 5–4 mot Väsby i premiären.
Gustavs Sparinskis tvåmålsskytt för IFK Täby HC
IFK Täby HC tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fyra minuter. IFK Täby HC ökade ledningen till 3–0 genom Carl Werdenhoff efter 1.12 i andra perioden.
Wings HC Arlanda reducerade dock till 3–1 genom Isac Harju tidigt i perioden av perioden.
Efter 6.58 ökade IFK Täby HC på till 4–1 genom Sebastian Falck.
Wings HC Arlanda gjorde 4–2 genom Erik Wickström efter 9.00 av perioden. 6.51 in i tredje perioden nätade IFK Täby HC:s Viktor Westerlund framspelad av Patrik Jambor och Lukas Hernegran och ökade ledningen.
IFK Täby HC:s Gustavs Sparinskis stod för två mål och ett assist.
Lagen möts igen 8 november i Pinbackshallen.
Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 13 oktober. Då möter IFK Täby HC SDE i Tibble Ishall 20.05. Wings HC Arlanda tar sig an Östhammars SK U20 borta 19.30.
IFK Täby HC–Wings HC Arlanda 5–2 (2–0, 2–2, 1–0)
U20 Div 1 östra A herr, Tibble Ishall
Första perioden: 1–0 (7.25) Gustavs Sparinskis (Vilgot Rietz), 2–0 (11.09) Gustavs Sparinskis (Carl Werdenhoff).
Andra perioden: 3–0 (21.12) Carl Werdenhoff (Loke Börjeson, Gustavs Sparinskis), 3–1 (22.16) Isac Harju, 4–1 (26.58) Sebastian Falck (Adam Lexmark, Vilgot Rietz), 4–2 (29.00) Erik Wickström (Isac Harju, Vilmer Asp).
Tredje perioden: 5–2 (46.51) Viktor Westerlund (Patrik Jambor, Lukas Hernegran).
Nästa match:
IFK Täby HC: SDE HF, hemma, 13 oktober
Wings HC Arlanda: Östhammars SK, borta, 13 oktober
