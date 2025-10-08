Gustavs Sparinskis i form när IFK Täby HC vann mot Wings HC Arlanda

Seger för IFK Täby HC med 5–2 mot Wings HC Arlanda

Hemmalaget IFK Täby HC tog hem de tre poängen efter seger mot Wings HC Arlanda i U20 Div 1 östra A herr. 5–2 (2–0, 2–2, 1–0) slutade onsdagens match.

IFK Täby HC har startat med två raka segrar, efter 5–4 mot Väsby i premiären.

IFK Täby HC tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fyra minuter. IFK Täby HC ökade ledningen till 3–0 genom Carl Werdenhoff efter 1.12 i andra perioden.

Wings HC Arlanda reducerade dock till 3–1 genom Isac Harju tidigt i perioden av perioden.

Efter 6.58 ökade IFK Täby HC på till 4–1 genom Sebastian Falck.

Wings HC Arlanda gjorde 4–2 genom Erik Wickström efter 9.00 av perioden. 6.51 in i tredje perioden nätade IFK Täby HC:s Viktor Westerlund framspelad av Patrik Jambor och Lukas Hernegran och ökade ledningen.

IFK Täby HC:s Gustavs Sparinskis stod för två mål och ett assist.

Lagen möts igen 8 november i Pinbackshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 13 oktober. Då möter IFK Täby HC SDE i Tibble Ishall 20.05. Wings HC Arlanda tar sig an Östhammars SK U20 borta 19.30.

IFK Täby HC–Wings HC Arlanda 5–2 (2–0, 2–2, 1–0)

U20 Div 1 östra A herr, Tibble Ishall

Första perioden: 1–0 (7.25) Gustavs Sparinskis (Vilgot Rietz), 2–0 (11.09) Gustavs Sparinskis (Carl Werdenhoff).

Andra perioden: 3–0 (21.12) Carl Werdenhoff (Loke Börjeson, Gustavs Sparinskis), 3–1 (22.16) Isac Harju, 4–1 (26.58) Sebastian Falck (Adam Lexmark, Vilgot Rietz), 4–2 (29.00) Erik Wickström (Isac Harju, Vilmer Asp).

Tredje perioden: 5–2 (46.51) Viktor Westerlund (Patrik Jambor, Lukas Hernegran).

Nästa match:

IFK Täby HC: SDE HF, hemma, 13 oktober

Wings HC Arlanda: Östhammars SK, borta, 13 oktober