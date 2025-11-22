Gustav Larsson i målform när Falu J20 vann mot IFK Arboga IK

Seger för Falu J20 med 4–2 mot IFK Arboga IK

Falu J20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Gustav Larsson tvåmålsskytt för Falu J20

Bortalaget Falu J20 tog hem de tre poängen efter seger mot IFK Arboga IK i U20 division 1 västra A herr. 2–4 (0–1, 0–1, 2–2) slutade lördagens match.

Segern var Falu J20:s sjätte på de senaste sju matcherna.

William Alexson gjorde avgörande målet

Gustav Larsson gav gästande Falu J20 ledningen efter 6.19 framspelad av Filip Kullerback och Hampus Moberg.

Efter 6.14 i andra perioden slog Lucas Jarestrand till framspelad av Gustav Larsson och gjorde 0–2.

IFK Arboga IK reducerade dock till 1–2 genom Viktor Olsson efter 7.06 av perioden.

Falu J20 utökade ledningen på nytt genom William Alexson med 3.54 kvar i perioden i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Felix Karlsson-Nyberg reducerade dock för IFK Arboga IK med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Falu J20 kunde dock avgöra till 2–4 med 24 sekunder kvar av matchen genom Gustav Larsson.

Gustav Larsson gjorde två mål för Falu J20 och ett assist.

Det här betyder att IFK Arboga IK ligger kvar på femte plats i tabellen och Falu J20 på första plats.

Lagen möts på nytt i Lugnets Ishall den 14 februari.

Nästa motstånd för IFK Arboga IK är Gävle. Lagen möts lördag 6 december 16.30 i Nynäshallen. Falu J20 tar sig an Avesta borta lördag 13 december 16.30.

IFK Arboga IK–Falu J20 2–4 (0–1, 0–1, 2–2)

U20 division 1 västra A herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 0–1 (6.19) Gustav Larsson (Filip Kullerback, Hampus Moberg).

Andra perioden: 0–2 (26.14) Lucas Jarestrand (Gustav Larsson).

Tredje perioden: 1–2 (47.06) Viktor Olsson (Casper Rydin, Viggo Garman), 1–3 (56.06) William Alexson (Neo Andersson, Anton Sundberg), 2–3 (59.03) Felix Karlsson-Nyberg (Elias Eriksson, Melvin Österberg), 2–4 (59.36) Gustav Larsson (Hampus Moberg, Sebastian Lindblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga IK: 3-0-2

Falu J20: 4-0-1

Nästa match:

IFK Arboga IK: Gävle GIK, borta, 6 december

Falu J20: Avesta BK, borta, 13 december