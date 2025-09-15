Gustav Hillström fixade segern för Brynäs i matchen mot Mora

Brynäs segrade – 6–2 mot Mora

Gustav Hillström tremålsskytt för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Det blev ett hattrick för Brynäs Gustav Hillström i matchen mot Mora i U20 nationell norra. Brynäs vann på bortaplan med 6–2 (0–1, 4–1, 2–0).

– En jämn match i första två perioderna. Tycker vi har svårt och hantera Moras press i början på matchen. Sedan ju längre matchen går blir vi bättre med pucken och kan kontrollera matchen på ett annat sätt. Bra helg. Gustav var bra idag, tycker han alltid gör ett gediget jobb på isen och kul att han får betalt för det, tyckte Brynäs tränare Victor Grönberg, efter matchen.

Det var andra raka för Brynäs, efter 4–1-segern mot Leksand i premiären.

Mora tog ledningen efter åtta minuters spel, genom Pavol Moravek assisterad av Hugo Jackson och Tim Thomsson. Brynäs hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–1 efter 0.27 genom Michal Svrcek, och gick upp till 1–3 innan Mora svarade.

I periodpausen hade Brynäs ledningen med 2–4. Brynäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Lucas Rosander, som gjorde två mål.

Gustav Hillström gjorde tre mål för Brynäs och spelade dessutom fram till ett mål och Michal Svrcek stod för fyra poäng, varav ett mål.

Mora tar sig an Djurgården i nästa match borta lördag 20 september 17.00. Brynäs möter Björklöven hemma torsdag 18 september 19.00.

Mora–Brynäs 2–6 (1–0, 1–4, 0–2)

U20 nationell norra, Smidjegrav Arena

Första perioden: 1–0 (8.04) Pavol Moravek (Hugo Jackson, Tim Thomsson).

Andra perioden: 1–1 (20.27) Michal Svrcek (Gustav Hillström, Sigge Holmgren), 1–2 (22.24) Gustav Hillström (Leo Sundqvist, Michal Svrcek), 1–3 (32.10) Gustav Hillström (Michal Svrcek), 2–3 (33.53) Joel Abrahamsson (Romeo Edvardsen Sörensen, Laban Persson), 2–4 (37.27) Gustav Hillström (Michal Svrcek, Edvin Nääs).

Tredje perioden: 2–5 (41.53) Lucas Rosander (Theo Östberg, Hugo Östberg), 2–6 (45.09) Lucas Rosander (Hugo Östberg, Theo Östberg).

Nästa match:

Mora: Djurgårdens IF, borta, 20 september

Brynäs: IF Björklöven, hemma, 18 september