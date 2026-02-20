Gustav Eurenius tremålskytt i Järfällas seger mot Grums

Seger för Järfälla med 5–3 mot Grums

Gustav Eurenius gjorde tre mål för Järfälla

Fredrik Lundin avgjorde för Järfälla

Gustav Eurenius stod för ett hattrick när Järfälla besegrade Grums på bortaplan med 5–3 (0–3, 3–0, 2–0) i hockeyettan södra.

Grums tränare Johan Erkgärds:

– Att nu får vi en sportslig möjlighet att bevisa att vi har i hockeyettan att göra. Det ska bli kul. Det är bara att gasa på.

Resultatet innebär att Grums nu har fyra förluster i rad.

Grums stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Järfälla reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden.

5.35 in i tredje perioden nätade Järfällas Fredrik Lundin på pass av Henric Croneld och Marcus Molin och gav laget ledningen. Gustav Eurenius stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med en sekund kvar att spela efter pass från Daniel Andersson. Eurenius fullbordade därmed Järfällas vändning. 3–5-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Järfälla med 3–2.

Fredag 27 februari 18.00 spelar Grums borta mot Visby/Roma. Järfälla möter Nyköping hemma i Järfälla Ishall onsdag 25 februari 19.00.

Grums–Järfälla 3–5 (3–0, 0–3, 0–2)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (4.07) Oliver Johansson (Alexander Henningsson), 2–0 (8.14) Eric Granrud (Olle Axelsson), 3–0 (14.10) Joel Nyman (Melker Malmer, Alexander Henningsson).

Andra perioden: 3–1 (23.56) Marcus Molin (Jonathan Rodensjö, Hugo Engsund), 3–2 (26.02) Gustav Eurenius (Hugo Frylén, Neo Wahlbom), 3–3 (30.24) Gustav Eurenius (Neo Wahlbom, Hugo Frylén).

Tredje perioden: 3–4 (45.35) Fredrik Lundin (Henric Croneld, Marcus Molin), 3–5 (59.59) Gustav Eurenius (Daniel Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Järfälla: 2-0-3

Nästa match:

Grums: Visby/Roma, borta, 27 februari 18.00

Järfälla: Nyköpings SK, hemma, 25 februari 19.00