Gustav Eurenius tremålskytt i Järfällas seger mot Grums
- Seger för Järfälla med 5–3 mot Grums
- Gustav Eurenius gjorde tre mål för Järfälla
- Fredrik Lundin avgjorde för Järfälla
Gustav Eurenius stod för ett hattrick när Järfälla besegrade Grums på bortaplan med 5–3 (0–3, 3–0, 2–0) i hockeyettan södra.
Grums tränare Johan Erkgärds:
– Att nu får vi en sportslig möjlighet att bevisa att vi har i hockeyettan att göra. Det ska bli kul. Det är bara att gasa på.
Resultatet innebär att Grums nu har fyra förluster i rad.
Järfällas Gustav Eurenius tremålsskytt
Grums stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.
Järfälla reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden.
5.35 in i tredje perioden nätade Järfällas Fredrik Lundin på pass av Henric Croneld och Marcus Molin och gav laget ledningen. Gustav Eurenius stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med en sekund kvar att spela efter pass från Daniel Andersson. Eurenius fullbordade därmed Järfällas vändning. 3–5-målet blev matchens sista.
Gustav Eurenius gjorde tre mål för Järfälla.
När lagen senast möttes vann Järfälla med 3–2.
Fredag 27 februari 18.00 spelar Grums borta mot Visby/Roma. Järfälla möter Nyköping hemma i Järfälla Ishall onsdag 25 februari 19.00.
Grums–Järfälla 3–5 (3–0, 0–3, 0–2)
Hockeyettan södra, Billerudhallen
Första perioden: 1–0 (4.07) Oliver Johansson (Alexander Henningsson), 2–0 (8.14) Eric Granrud (Olle Axelsson), 3–0 (14.10) Joel Nyman (Melker Malmer, Alexander Henningsson).
Andra perioden: 3–1 (23.56) Marcus Molin (Jonathan Rodensjö, Hugo Engsund), 3–2 (26.02) Gustav Eurenius (Hugo Frylén, Neo Wahlbom), 3–3 (30.24) Gustav Eurenius (Neo Wahlbom, Hugo Frylén).
Tredje perioden: 3–4 (45.35) Fredrik Lundin (Henric Croneld, Marcus Molin), 3–5 (59.59) Gustav Eurenius (Daniel Andersson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Grums: 1-0-4
Järfälla: 2-0-3
Nästa match:
Grums: Visby/Roma, borta, 27 februari 18.00
Järfälla: Nyköpings SK, hemma, 25 februari 19.00
