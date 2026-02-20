Prenumerera

Gustav Eurenius tremålskytt i Järfällas seger mot Grums

  • Seger för Järfälla med 5–3 mot Grums

  • Gustav Eurenius gjorde tre mål för Järfälla

  • Fredrik Lundin avgjorde för Järfälla

Gustav Eurenius stod för ett hattrick när Järfälla besegrade Grums på bortaplan med 5–3 (0–3, 3–0, 2–0) i hockeyettan södra.

Grums tränare Johan Erkgärds:

– Att nu får vi en sportslig möjlighet att bevisa att vi har i hockeyettan att göra. Det ska bli kul. Det är bara att gasa på.

Resultatet innebär att Grums nu har fyra förluster i rad.

Järfällas Gustav Eurenius tremålsskytt

Grums stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Järfälla reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden.

5.35 in i tredje perioden nätade Järfällas Fredrik Lundin på pass av Henric Croneld och Marcus Molin och gav laget ledningen. Gustav Eurenius stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med en sekund kvar att spela efter pass från Daniel Andersson. Eurenius fullbordade därmed Järfällas vändning. 3–5-målet blev matchens sista.

Gustav Eurenius gjorde tre mål för Järfälla.

När lagen senast möttes vann Järfälla med 3–2.

Fredag 27 februari 18.00 spelar Grums borta mot Visby/Roma. Järfälla möter Nyköping hemma i Järfälla Ishall onsdag 25 februari 19.00.

Grums–Järfälla 3–5 (3–0, 0–3, 0–2)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (4.07) Oliver Johansson (Alexander Henningsson), 2–0 (8.14) Eric Granrud (Olle Axelsson), 3–0 (14.10) Joel Nyman (Melker Malmer, Alexander Henningsson).

Andra perioden: 3–1 (23.56) Marcus Molin (Jonathan Rodensjö, Hugo Engsund), 3–2 (26.02) Gustav Eurenius (Hugo Frylén, Neo Wahlbom), 3–3 (30.24) Gustav Eurenius (Neo Wahlbom, Hugo Frylén).

Tredje perioden: 3–4 (45.35) Fredrik Lundin (Henric Croneld, Marcus Molin), 3–5 (59.59) Gustav Eurenius (Daniel Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Järfälla: 2-0-3

Nästa match:

Grums: Visby/Roma, borta, 27 februari 18.00

Järfälla: Nyköpings SK, hemma, 25 februari 19.00

Senaste Nytt

