Storseger för Brooklyn Tigers HF J18 hemma mot Lycksele

Brooklyn Tigers HF J18-seger med 19–0 mot Lycksele

Liam Palo med fem mål för Brooklyn Tigers HF J18

Elias Gunnarfeldt matchvinnare för Brooklyn Tigers HF J18

Brooklyn Tigers HF J18 hade en riktig målfest när man besegrade Lycksele hemma i Lulebohallen i U18 division 1 norra A herr. Brooklyn Tigers HF J18 vann med hela 19–0 (4–0, 9–0, 6–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Brooklyn Tigers HF J18:s Liam Palo, som stod för hela fem mål i matchen.

Resultatet innebär att Lycksele nu har fyra förluster i rad.

Brooklyn Tigers HF J18:s Liam Palo femmålsskytt

Brooklyn Tigers HF J18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Brooklyn Tigers HF J18 som var vassast och gick från 4–0 till 13–0 tack vare sex raka mål (! ), tre mål av Liam Palo, tre mål av Gustav Björk, ett mål av Joel Isaksson, ett mål av Elias Gunnarfeldt och ett mål av Ebbe Kjellgren. Brooklyn Tigers HF J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 19–0. Målen i sista perioden gjordes av Liam Palo, Elias Engman, Linus Haara, Oscar Haara, Elias Gunnarfeldt och Ebbe Kjellgren.

När lagen senast möttes blev det seger för Lycksele med 4–1.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 november i Swoosh Arena.

Nästa motstånd för Brooklyn Tigers HF J18 är Haparanda. Lagen möts onsdag 1 oktober 19.15 i Norra Finans Arena. Lycksele tar sig an Sunderby SK J18 hemma söndag 5 oktober 15.00.

Brooklyn Tigers HF J18–Lycksele 19–0 (4–0, 9–0, 6–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (10.09) Elias Gunnarfeldt (Ville Henriksson, Vilgot Åberg), 2–0 (12.44) Joel Isaksson (Liam Palo, Oscar Haara), 3–0 (13.27) Elias Gunnarfeldt (Ville Henriksson), 4–0 (15.48) Liam Palo (Ville Henriksson, Fabian Lindfors).

Andra perioden: 5–0 (21.35) Joel Isaksson (Ville Henriksson), 6–0 (24.09) Liam Palo (Elias Engman, Oscar Haara), 7–0 (29.48) Gustav Björk (Robin Verlehag, Ebbe Kjellgren), 8–0 (30.57) Elias Gunnarfeldt (Fabian Lindfors), 9–0 (31.27) Ebbe Kjellgren (Gustav Björk, Robin Verlehag), 10–0 (31.43) Liam Palo (Linus Haara, Oscar Haara), 11–0 (35.19) Liam Palo (Elias Engman, Oscar Haara), 12–0 (36.22) Gustav Björk (Robin Verlehag), 13–0 (38.55) Gustav Björk (Robin Verlehag, Simon Johansson).

Tredje perioden: 14–0 (40.08) Elias Engman (Linus Haara), 15–0 (43.47) Linus Haara (Liam Palo, Mattis Nylén), 16–0 (47.10) Liam Palo (Linus Haara, Oscar Haara), 17–0 (49.09) Ebbe Kjellgren (Robin Verlehag, Gustav Björk), 18–0 (53.50) Elias Gunnarfeldt (Ville Henriksson), 19–0 (55.35) Oscar Haara (Elias Engman, Linus Haara).

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF J18: HaparandaTornio UHC, borta, 1 oktober

Lycksele: Sunderby SK div 1, hemma, 5 oktober