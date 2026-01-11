Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann med 3–2 borta mot Eskilstuna Linden 2

Theodor Öfverström matchvinnare för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Hällefors IK/Nora HC nästa motstånd för Eskilstuna Linden 2

Noel Brotö med två mål för Eskilstuna Linden 2

Det blev dramatiskt när Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C vår på söndagen. Laget vann med 3–2 (0–1, 2–0, 1–1) borta i Smehallen. Theodor Öfverström slog till 17.43 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Theodor Öfverström med två mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Noel Brotö gav Eskilstuna Linden 2 ledningen efter 14.18 på pass av Linus Niemelä.

Efter 1.51 i andra perioden kvitterade Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF genom Theodor Öfverström framspelad av Zid Nyfeldt. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF gjorde också 1–2 efter 4.39 i andra perioden när Vilgot Öfverström slog till framspelad av Douglas Trostek och Theodor Öfverström.

4.06 in i tredje perioden nätade Eskilstuna Linden 2:s Noel Brotö på nytt på pass av Ture Leffler Malmquist och Linus Niemelä och kvitterade. 17.43 in i perioden slog Theodor Öfverström till återigen framspelad av Zid Nyfeldt och Levis Malm och avgjorde matchen.

Theodor Öfverström gjorde två mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF och spelade fram till ett mål.

För Eskilstuna Linden 2 gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vunnit.

Nästa motstånd för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF är Örebro HUF 1. Lagen möts söndag 18 januari 17.30 i Råsshallen.

Eskilstuna Linden 2–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 2–3 (1–0, 0–2, 1–1)

U18 division 1 västra C vår, Smehallen

Första perioden: 1–0 (14.18) Noel Brotö (Linus Niemelä).

Andra perioden: 1–1 (21.51) Theodor Öfverström (Zid Nyfeldt), 1–2 (24.39) Vilgot Öfverström (Douglas Trostek, Theodor Öfverström).

Tredje perioden: 2–2 (44.06) Noel Brotö (Ture Leffler Malmquist, Linus Niemelä), 2–3 (57.43) Theodor Öfverström (Zid Nyfeldt, Levis Malm).

