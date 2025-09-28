Grums vinnare mot VIK Hockey U18 – kvitterade och avgjorde sent

Seger för Grums med 3–2 efter förlängning

Adam Nordström matchvinnare för Grums

Andra raka segern för Grums

Grums väg till seger mot VIK Hockey U18 hemma i U18 regional väst herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Grums avgöra till 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Valter Kammarbo innan Adam Nordström avgjorde.

Mora nästa för Grums

Den första perioden slutade mållös. VIK Hockey U18 gjorde 0–1 genom Colin Åkerlind efter 12.45 i andra perioden.

Grums kvitterade till 1–1 genom Lukas Eckerwall efter 19.52 av perioden. Efter 12.48 i tredje perioden gjorde VIK Hockey U18 1–2 genom Elias Bräck.

Grums gjorde 2–2 genom Valter Kammarbo med 2.40 kvar att spela av perioden. Stor matchhjälte för Grums tio sekunder in i förlängningen blev Adam Nordström, med det avgörande 3–2-målet.

Grums har två segrar och tre förluster och 12–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan VIK Hockey U18 har en vinst och fyra förluster och 15–17 i målskillnad. Förlusten var VIK Hockey U18:s andra uddamålsförlust.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Grums med 3–2.

Nästa motstånd för Grums är Mora. VIK Hockey U18 tar sig an Färjestad hemma. Båda matcherna spelas torsdag 2 oktober 19.00.

Grums–VIK Hockey U18 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0)

U18 regional väst herr, Billerudhallen

Andra perioden: 0–1 (32.45) Colin Åkerlind (Elias Bräck), 1–1 (39.52) Lukas Eckerwall (Viggo Mörk, Adam Nordström).

Tredje perioden: 1–2 (52.48) Elias Bräck (Oscar Kihlander), 2–2 (57.20) Valter Kammarbo (Carl Glänfält, Viggo Forss).

Förlängning: 3–2 (60.10) Adam Nordström (Viggo Rudehov-Hjalmarsson, Jack Smedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 2-1-2

VIK Hockey U18: 1-1-3

Nästa match:

Grums: Mora IK, borta, 2 oktober

VIK Hockey U18: Färjestads BK, hemma, 2 oktober