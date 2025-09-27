Grums vann trots tvåmålsunderläge i tredje perioden

Seger för Grums med 5–4 efter förlängning

Sixten Larsson Roupé avgjorde för Grums

Två mål i tredje perioden gjorde att Grums vann mötet med Malung i U20 region väst herr i Billerudhallen på lördagen. Detta trots att Malung ledde med 4–2 med tolv minuter kvar av matchen. Grums vände och vann lördagens match med 5–4 (1–3, 1–0, 2–1, 1–0).

Segermålet för Grums stod Sixten Larsson Roupé för 2.06 in i förlängningen.

Därmed har Grums vunnit fyra matcher i rad i U20 region väst herr.

Malung tog ledningen i början av första perioden genom Gustav Estenstad.

Grums kvitterade till 1–1 genom Lucas Branting efter 12.26.

Malung gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Hannes Eriksson och Viktor Nylén. Efter 3.34 i andra perioden nätade Isac Olsson, framspelad av Sixten Larsson Roupé och reducerade åt Grums. I tredje perioden gick Malung upp i en 4–2-ledning med 12.43 kvar att spela. Men Grums vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Sixten Larsson Roupé med 17.54 kvar att spela av matchen. Matchvinnare för hemmalaget Grums blev Sixten Larsson Roupé som 2.06 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Lucas Branting gjorde två mål för Grums och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Grums tredje uddamålsseger den här säsongen.

När lagen senast möttes blev det seger för Grums med 5–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Grums Hudiksvall i Billerudhallen 13.00. Malung tar sig an Strömsbro borta 12.10.

Grums–Malung 5–4 (1–3, 1–0, 2–1, 1–0)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (5.10) Gustav Estenstad (Artur Yanchalouski, Simon Finnström), 1–1 (12.26) Lucas Branting (Liam Sveningsson, Linus Högström Nordhammer), 1–2 (14.22) Hannes Eriksson (Alfred Thorén, Jon Höglund), 1–3 (16.11) Viktor Nylén (Artur Yanchalouski).

Andra perioden: 2–3 (23.34) Isac Olsson (Sixten Larsson Roupé).

Tredje perioden: 2–4 (47.17) Gustav Estenstad (Samuel Frisk Wesström, Samuel Nordström), 3–4 (48.01) Lucas Branting, 4–4 (51.47) Liam Sveningsson (Linus Högström Nordhammer, Lucas Branting).

Förlängning: 5–4 (62.06) Sixten Larsson Roupé (Max Johansson, Oscar Fridén).

Nästa match:

Grums: Hudiksvalls HC, hemma, 4 oktober

Malung: Strömsbro IF, borta, 4 oktober