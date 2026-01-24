Grums vann toppmötet hemma mot Strömsbro

Grums vann med 5–4 mot Strömsbro

Elvis Bergsköld tremålsskytt för Grums

Oscar Fridén avgjorde för Grums

Två topplag möttes i U20 region väst herr under lördagen när Grums tog emot tredjeplacerade Strömsbro. Grums vann matchen med 5–4 (3–1, 0–3, 2–0).

Segermålet för Grums stod Oscar Fridén för 18.06 in i tredje perioden.

Elvis Bergsköld gjorde tre mål för Grums

Grums stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.17 tidigt i perioden.

Strömsbro reducerade dock till 3–1 genom Alfred Thorén efter 13.51.

Strömsbro vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–1 till 3–4 i andra perioden.

9.58 in i tredje perioden fick Liam Sveningsson utdelning framspelad av Olle Axelsson och kvitterade. Oscar Fridén stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.54 kvar att spela med assist av Max Johansson.

Grums Elvis Bergsköld gjorde tre mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Grums på andra plats och Strömsbro på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Grums och Strömsbro den här säsongen. Grums IK Hockey har tagit två segrar före den här matchen. Strömsbro IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 31 januari spelar Grums borta mot Valbo J20 14.10 och Strömsbro mot Orsa hemma 16.45 i Testebo Arena.

Grums–Strömsbro 5–4 (3–1, 0–3, 2–0)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (3.20) Elvis Bergsköld, 2–0 (5.26) Elvis Bergsköld (Olle Axelsson), 3–0 (9.37) Elvis Bergsköld (Isac Olsson), 3–1 (13.51) Alfred Thorén (Axel Kjerrman, Jakob Pommer).

Andra perioden: 3–2 (20.50) Egon Ericsson (Axel Kjerrman, Henrik Fahlstedt), 3–3 (27.32) Egon Ericsson (Filip Jaxgård), 3–4 (32.03) Måns Knudsen (Sergejs Avotins, Casper Carlsson).

Tredje perioden: 4–4 (49.58) Liam Sveningsson (Olle Axelsson), 5–4 (58.06) Oscar Fridén (Max Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 2-0-3

Strömsbro: 3-0-2

Nästa match:

Grums: Valbo HC, borta, 31 januari 14.10

Strömsbro: Orsa IK, hemma, 31 januari 16.45