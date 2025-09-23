Grums starkast – avgjorde i förlängningen mot Borlänge

Grums segrade – 4–3 efter förlängning

Liam Sveningsson avgjorde för Grums

Tredje raka segern för Grums

Matchen i U20 region väst herr mellan hemmalaget Borlänge och gästande Grums var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där Grums spikade segerresultatet, 4–3 (2–2, 0–0, 1–1, 1–0). Liam Sveningsson blev matchhjälte för Grums med sitt mål i förlängningen.

Borlänge–Grums – mål för mål

Grums tog ledningen i första perioden genom Axel Appelqvist.

Borlänge kvitterade till 1–1 genom Helmer Almetun-Lantz efter 8.51.

Grums gjorde 1–2 genom Linus Olsson efter 10.58 i matchen.

Borlänge gjorde 2–2 genom Maxim Somorosky efter 11.29.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Efter 8.19 i tredje perioden gjorde Grums 2–3 genom Lucas Branting.

Borlänge gjorde 3–3 genom Liam Lorenz efter 13.40 av perioden. Stor matchhjälte för Grums blev Liam Sveningsson som 2.38 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här var Borlänges andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Grums andra uddamålsseger.

Borlänge tog hem lagens senaste möte med 6–5 i Billerudhallen.

Nästa motstånd för Borlänge är Orsa. Grums tar sig an Malung hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 september 13.00.

Borlänge–Grums 3–4 (2–2, 0–0, 1–1, 0–1)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (7.51) Axel Appelqvist (Leo Levein, Lucas Branting), 1–1 (8.51) Helmer Almetun-Lantz (Filip Eriksson, Vidar Källberg), 1–2 (10.58) Linus Olsson (Lucas Nyman), 2–2 (11.29) Maxim Somorosky (Alexander Eriksson).

Tredje perioden: 2–3 (48.19) Lucas Branting (Liam Sveningsson, Lucas Nyman), 3–3 (53.40) Liam Lorenz (Helmer Almetun-Lantz, Texas Östberg).

Förlängning: 3–4 (62.38) Liam Sveningsson (Linus Olsson, Hugo Sjöstrand).

Nästa match:

Borlänge: Orsa IK, borta, 27 september

Grums: Malungs IF, hemma, 27 september