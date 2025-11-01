Grums starka start sänkte Malung

Grums vann med 6–5 mot Malung

Grums fjärde seger på de senaste fem matcherna

Leo Levein avgjorde för Grums

Malung tappade tidigt greppet hemma mot Grums i U20 region väst herr, som redan efter första perioden ledde med 4–1. Malung arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 5–6 (1–4, 2–2, 2–0).

Segern var Grums fjärde på de senaste fem matcherna.

Malung–Grums – mål för mål

Grums hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 21 sekunder genom Linus Olsson och gick upp till 0–2. Malung kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Grums dock ryckt åt sig ledningen med 1–4. Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–6.

Arvid Nilsson och Arvid Läth reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–6 kom inte Malung.

Det här var Malungs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Grums sjunde uddamålsseger.

Det här betyder att Grums ligger på andra plats i tabellen och Malung är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Grums IK Hockey med 5–4 efter förlängningsspel .

I nästa match, lördag 8 november möter Malung Strömsbro hemma i Malungs Ishall 16.00 medan Grums spelar borta mot Hudiksvall 11.40.

Malung–Grums 5–6 (1–4, 2–2, 2–0)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (0.21) Linus Olsson (Hampus Öhman, Viktor Berg), 0–2 (3.08) Hampus Öhman (Viktor Berg, Linus Olsson), 1–2 (14.06) Jon Höglund (Artur Yanchalouski), 1–3 (15.27) Linus Högström Nordhammer (Liam Sveningsson), 1–4 (19.08) Anthon Lindström (Hugo Sjöstrand, Sixten Larsson Roupé).

Andra perioden: 1–5 (27.37) Melker Malmer (Elias Grankvist, Leo Levein), 1–6 (30.43) Leo Levein, 2–6 (33.25) Gustav Estenstad (Tage Björnsson), 3–6 (33.56) Arvid Läth (Rasmus Gustafsson, Ludvig Eljas).

Tredje perioden: 4–6 (41.19) Arvid Nilsson (Hannes Eriksson, Viktor Nylén), 5–6 (57.31) Arvid Läth (Ludvig Eljas, Arvid Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

Grums: 4-0-1

Nästa match:

Malung: Strömsbro IF, hemma, 8 november

Grums: Hudiksvalls HC, borta, 8 november