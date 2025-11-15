Grums segerrad fortsätter efter 5–1 mot Orsa

Grums vann med 5–1 mot Orsa

Grums sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Elias Grankvist avgjorde för Grums

Grums och Orsa möttes på lördagen i Billerudhallen. Grums hade fem vinster i rad i U20 region väst herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 5–1 (1–1, 1–0, 3–0).

Grums–Orsa – mål för mål

Första perioden var jämn. Grums inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Linus Olsson efter 1.06, men Orsa kvitterade genom Liam Nordvall efter 16.06. Efter 5.04 i andra perioden slog Elias Grankvist till framspelad av Arwid Eldh Gustavsson och Linus Olsson och gav Grums ledningen. Även i tredje perioden var det Grums som spelade bäst och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Axel Appelqvist, Hampus Öhman och Carl Lauridsen.

Lagens första möte för säsongen vann Grums IK Hockey med 4–3.

Grums tar sig an Strömsbro i nästa match borta lördag 22 november 16.45. Orsa möter samma dag 13.00 Hudiksvall borta.

Grums–Orsa 5–1 (1–1, 1–0, 3–0)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (1.06) Linus Olsson (Arwid Eldh Gustavsson, Lucas Nyman), 1–1 (16.06) Liam Nordvall (Noel Berglinn, Malte Willford).

Andra perioden: 2–1 (25.04) Elias Grankvist (Arwid Eldh Gustavsson, Linus Olsson).

Tredje perioden: 3–1 (41.38) Axel Appelqvist (Carl Lauridsen, Anthon Lindström), 4–1 (56.19) Hampus Öhman (Lucas Nyman), 5–1 (58.46) Carl Lauridsen (Axel Appelqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 5-0-0

Orsa: 3-0-2

Nästa match:

Grums: Strömsbro IF, borta, 22 november

Orsa: Hudiksvalls HC, borta, 22 november