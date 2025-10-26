Grums IK 2:s Jonathan Engström Bergström tvåmålsskytt i segern mot Viking HC J18

Grums IK 2 vann med 3–1 mot Viking HC J18

Grums IK 2:s femte seger på de senaste sex matcherna

Grums IK 2:s Jonathan Engström Bergström tvåmålsskytt

Bortalaget Grums IK 2 vann mot Viking HC J18 i U18 division 1 västra D herr. 1–3 (1–1, 0–2, 0–0) slutade söndagens match.

Segern var Grums IK 2:s femte på de senaste sex matcherna.

Jonathan Engström Bergström med två mål för Grums IK 2

Första perioden var jämn. Viking HC J18 inledde bäst och tog ledningen genom Lucas Thunström efter 6.28, men Grums IK 2 kvitterade genom Jonathan Engström Bergström efter 15.56. I andra perioden var det Grums IK 2 som dominerade och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål i mitten av perioden av Jonathan Engström Bergström och Milian Kitti. I tredje perioden höll Grums IK 2 i sin 3–1-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att Viking HC J18 nu ligger på fjärde plats. Grums IK 2 leder serien.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i Billerudhallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 2 november. Då möter Viking HC J18 Sunne IK J18 i Valhall 14.00. Grums IK 2 tar sig an Kils AIK J18 hemma 16.30.

Viking HC J18–Grums IK 2 1–3 (1–1, 0–2, 0–0)

U18 division 1 västra D herr, Valhall

Första perioden: 1–0 (6.28) Lucas Thunström (Hugo Sjöde, Fabian Lindahl), 1–1 (15.56) Jonathan Engström Bergström (Maximus Ruff).

Andra perioden: 1–2 (30.33) Jonathan Engström Bergström (Maximus Ruff, Alexander Jardeby), 1–3 (31.24) Milian Kitti (Gustav Magnusson, Albin Holmstrand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking HC J18: 2-1-2

Grums IK 2: 4-1-0

Nästa match:

Viking HC J18: Sunne IK, hemma, 2 november

Grums IK 2: Kils AIK, hemma, 2 november