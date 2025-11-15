Grums IK 2 vann – efter Lukas Eckerwalls målkalas

Seger för Grums IK 2 med 7–4 mot Sunne

Victor Arwengrim avgjorde för Grums IK 2

Lukas Eckerwall stod för hela fyra mål för Grums IK 2 när laget slog Sunne på bortaplan i U20 Div 1 västra B herr. Till slut blev det 7–4 (2–0, 3–3, 2–1) till Grums IK 2.

Grums IK 2 var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Simon Ekelund såg till att Sunne reducerade igen efter 8.55 i tredje perioden.

9.54 in i tredje perioden nätade Grums IK 2:s Lukas Eckerwall på nytt på pass av Alfred Bäckman och David Palm och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 4–7-mål med 1.01 kvar att spela genom Harry Rudström på pass av David Palm. Det fastställde slutresultatet till 4–7.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Sunne med 31–20 och Grums IK 2 med 22–22 i målskillnad.

Det här betyder att Sunne är kvar på tredje plats och Grums IK 2 stannar på sjunde plats, i tabellen. Noteras kan att Grums IK 2 sedan den 7 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Billerudhallen.

I nästa match möter Sunne Viking hemma på onsdag 19 november 19.30. Grums IK 2 möter Nora HC/Hällefors IK U23 lördag 22 november 14.00 hemma.

Sunne–Grums IK 2 4–7 (0–2, 3–3, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (6.19) Lukas Eckerwall (Viggo Mörk, Isac Jemail), 0–2 (13.04) Lukas Eckerwall (Isac Jemail, Viggo Mörk).

Andra perioden: 0–3 (23.45) Isac Jemail (Lukas Eckerwall, Viggo Mörk), 1–3 (24.45) Alvin Sättermon (Samuel Larsson), 1–4 (28.42) Lukas Eckerwall (David Palm, Zeb Alstad), 2–4 (31.10) Alvin Sättermon (Wille Jansson, Oliver Rydberg), 2–5 (34.04) Victor Arwengrim (David Palm, Viggo Forss), 3–5 (37.39) Simon Ekelund.

Tredje perioden: 4–5 (48.55) Simon Ekelund, 4–6 (49.54) Lukas Eckerwall (Alfred Bäckman, David Palm), 4–7 (58.59) Harry Rudström (David Palm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne: 3-1-1

Grums IK 2: 3-0-2

Nästa match:

Sunne: Viking HC, hemma, 19 november

Grums IK 2: Nora HC/Hällefors IK U23, hemma, 22 november