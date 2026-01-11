Grums IK 2 utklassade Åmåls SK J18 – seger med 7–1

Grums IK 2 vann med 7–1 mot Åmåls SK J18

Viggo Johansson matchvinnare för Grums IK 2

Grums IK 2 nu första, Åmåls SK J18 på åttonde plats

Grums IK 2 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Åmåls SK J18 i U18 division 1 västra D vår med hela 7–1 (3–0, 3–0, 1–1).

Grums IK 2–Åmåls SK J18 – mål för mål

Grums IK 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Även i andra perioden var Grums IK 2 starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Milian Kitti, Viggo Johansson och David Palm.

Ville Johansson reducerade för Åmåls SK J18 efter 3.36 in i tredje perioden efter pass från Alvin Eriksson och Isak Kjellman. Mer än så blev det dock inte för Åmåls SK J18. 7.26 in i tredje perioden satte Milian Kitti pucken på nytt på pass av Harry Rudström och Nils Forsgren och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 7–1.

För Grums IK 2 gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Åmåls SK J18 är sist, på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK:2 vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Grums IK 2 Hammarö HC i Hammarö Ishall 19.00. Åmåls SK J18 tar sig an Kristinehamns HT J18 hemma 12.30.

Grums IK 2–Åmåls SK J18 7–1 (3–0, 3–0, 1–1)

U18 division 1 västra D vår, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (6.26) Theo Karlsson (Harry Malmqvist From), 2–0 (8.41) Viggo Johansson (Harry Malmqvist From, Filip Gillström), 3–0 (17.42) William Öhberg.

Andra perioden: 4–0 (22.26) Milian Kitti (Harry Rudström), 5–0 (26.54) Viggo Johansson, 6–0 (36.24) David Palm (Theo Karlsson).

Tredje perioden: 6–1 (43.36) Ville Johansson (Alvin Eriksson, Isak Kjellman), 7–1 (47.26) Milian Kitti (Harry Rudström, Nils Forsgren).

Nästa match:

Grums IK 2: Hammarö HC, borta, 18 januari 19.00

Åmåls SK J18: Kristinehamns HT, hemma, 18 januari 12.30