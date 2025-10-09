Grums IK 2 nollade Hammarö HC och vann med 2–0

Seger för Grums IK 2 med 2–0 mot Hammarö HC

Frans Mossberg avgjorde för Grums IK 2

Andra raka segern för Grums IK 2

Grums IK 2 höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Hammarö HC i U18 division 1 västra D herr. Matchen slutade 2–0 (0–0, 2–0, 0–0).

Grums IK 2 tog därmed andra raka segern, efter 4–1 mot Sunne IK J18 i premiären.

Kristinehamns HT J18 nästa för Grums IK 2

Första perioden blev mållös. Frans Mossberg gjorde 1–0 till Grums IK 2 3.44 in i andra perioden.

Efter 13.14 i andra perioden nätade Milian Kitti på pass av Theo Karlsson och Hugo Hellgren och gjorde 2–0.

I tredje perioden höll Grums IK 2 i sin 2–0-ledning och vann.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 13 november i Hammarö Ishall.

Grums IK 2 tar sig an Kristinehamns HT J18 i nästa match borta söndag 12 oktober 15.00. Hammarö HC möter samma dag 16.30 Kils AIK J18 hemma.

Grums IK 2–Hammarö HC 2–0 (0–0, 2–0, 0–0)

U18 division 1 västra D herr, Billerudhallen

Andra perioden: 1–0 (23.44) Frans Mossberg, 2–0 (33.14) Milian Kitti (Theo Karlsson, Hugo Hellgren).

Nästa match:

Grums IK 2: Kristinehamns HT, borta, 12 oktober

Hammarö HC: Kils AIK, hemma, 12 oktober