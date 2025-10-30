Grums besegrade Lindlöven J18 med 5–2

Seger för Grums med 5–2 mot Lindlöven J18

Valter Kammarbo matchvinnare för Grums

Andra raka segern för Grums

Bortalaget Grums tog hem segern mot Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning herr. 2–5 (0–1, 1–3, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

Det var andra raka segern för Grums, efter 4–3 mot Strömsbro i premiären.

Lindlöven J18–Grums – mål för mål

Jack Smedberg gav Grums ledningen efter sex minuters spel assisterad av Carl Glänfält. Lindlöven J18 kvitterade till 1–1 genom Noah Trumbäck i andra perioden.

Grums stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 1.54. Lindlöven J18 reducerade dock till 2–4 genom Kim Svantesson tidigt i tredje perioden av perioden.

Grums kunde dock avgöra till 2–5 med 4.10 kvar av matchen genom Carl Glänfält.

Grums Jack Smedberg stod för fyra poäng, varav två mål och Carl Glänfält gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann Grums IK med 3–1.

I nästa match, söndag 2 november möter Lindlöven J18 VIK Hockey U18 borta i ABB Arena Nord 18.00 medan Grums spelar hemma mot Valbo J18 13.00.

Lindlöven J18–Grums 2–5 (0–1, 1–3, 1–1)

U18 regional väst fortsättning herr, Lindehov

Första perioden: 0–1 (6.21) Jack Smedberg (Carl Glänfält).

Andra perioden: 1–1 (28.56) Noah Trumbäck (Sixten Manfredsson, Lorenzo Karlefäldt), 1–2 (37.21) Jack Smedberg (William Nelson), 1–3 (37.39) Valter Kammarbo (Adam Nordström, Alfred Holmgren), 1–4 (39.15) Carl Glänfält (Theo Karlsson, Jack Smedberg).

Tredje perioden: 2–4 (40.59) Kim Svantesson, 2–5 (55.50) Carl Glänfält (Jack Smedberg, Lukas Owesten).

Nästa match:

Lindlöven J18: VIK Västerås HK, borta, 2 november

Grums: Valbo HC, hemma, 2 november