Grästorps IK utklassade Järfälla – seger med 7–1

Grästorps IK vann med 7–1 mot Järfälla

Grästorps IK:s Leo Böris tvåmålsskytt

Albin Sterner avgjorde för Grästorps IK

Grästorps IK spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Järfälla i hockeyettan södra med hela 7–1 (2–0, 2–1, 3–0).

– En härlig match där vi spelade bra över tre perioder. När Järfälla reducerade i en spelvändning i andra perioden så gjorde vi ett ryck och gick upp till 4–1. Vi var inte nöjda där utan fortsätter spela för att göra nästa mål. Målskyttet var väl utspritt i laget där Böris blev tvåmålsskytt och Noel var även bra i målet, kommenterade Grästorps IK:s assisterande tränare Bjarne Hurtig.

Leo Böris gjorde två mål för Grästorps IK

Grästorps IK tog ledningen efter fem minuter genom Daniel Gheorghiu på pass av Viktor Sandström Hult och Tim Dackell.

Laget gjorde 2–0 efter 9.49 när Albin Sterner slog till assisterad av Anton Kivelä.

Järfälla reducerade dock till 2–1 genom Axel Blom tidigt i andra perioden av perioden.

Grästorps IK gjorde dock två mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Lucas Löfström och Leo Böris.

Grästorps IK fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Tim Dackell, Leo Böris och Jonathan Karlsson.

Grästorps IK:s Viktor Sandström Hult hade fyra assists.

För tabellens utseende betyder det här att Grästorps IK ligger på tolfte plats medan Järfälla är på 16:e plats. Så sent som den 22 november låg Grästorps IK på 16:e plats i tabellen.

Lagen möts igen 9 januari i Järfälla Ishall.

Nästa motstånd för Grästorps IK är Vita Hästen. Lagen möts fredag 28 november 19.00 i Himmelstalundshallen. Järfälla tar sig an Mörrum hemma lördag 29 november 16.00.

Grästorps IK–Järfälla 7–1 (2–0, 2–1, 3–0)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (5.10) Daniel Gheorghiu (Viktor Sandström Hult, Tim Dackell), 2–0 (9.49) Albin Sterner (Anton Kivelä).

Andra perioden: 2–1 (22.17) Axel Blom (Kalle Broed, Gustav Eurenius), 3–1 (22.31) Lucas Löfström (Joacim Hägg, Viktor Sandström Hult), 4–1 (33.23) Leo Böris.

Tredje perioden: 5–1 (50.18) Leo Böris (Albin Sterner, Anton Kivelä), 6–1 (52.08) Jonathan Karlsson (Liam Pettersson, Viktor Sandström Hult), 7–1 (59.54) Tim Dackell (Viktor Sandström Hult, Rasmus Berntsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 3-0-2

Järfälla: 1-0-4

Nästa match:

Grästorps IK: HC Vita Hästen, borta, 28 november

Järfälla: Mörrum GoIS IK, hemma, 29 november