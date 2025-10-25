Grästorp tog revansch – 5–1 mot Alingsås

Grästorp segrade – 5–1 mot Alingsås

Eddie Brandt avgjorde för Grästorp

Tredje segern för Grästorp

Det blev seger med 5–1 (2–1, 2–0, 1–0) för Grästorp mot Alingsås på lördagen i U20 division 1 B syd herr. Med det tog hemmalaget en skön revansch, då Alingsås vann senaste mötet lagen emellan med hela 10–5.

Skövde HC nästa för Grästorp

Alingsås tog ledningen i början av första perioden genom Olle Boman.

Valentin Bolgakov och Eddie Brandt gjorde att Grästorp vände till underläget till ledning med 2–1. Även i andra perioden var Grästorp starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Eddie Brandt och Ludvig Niska. 10.27 in i tredje perioden nätade Grästorps Ludvig Niska återigen på pass av Elias Johansson och Alvin Bergqvist och ökade ledningen.

Grästorps Valentin Bolgakov stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Grästorp med 20–29 och Alingsås med 11–25 i målskillnad.

Grästorp stannar därmed på femte plats och Alingsås på fjärde plats, i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Sörhaga/Alingsås med 10–5.

I nästa match möter Grästorp Skövde HC borta på tisdag 28 oktober 19.00. Alingsås möter Skövde HC lördag 1 november 17.00 hemma.

Grästorp–Alingsås 5–1 (2–1, 2–0, 1–0)

U20 division 1 B syd herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (0.59) Olle Boman (Anton Stålberg), 1–1 (2.01) Valentin Bolgakov (John Andersson), 2–1 (12.17) Eddie Brandt (Leo Larsson, Alvin Bergqvist).

Andra perioden: 3–1 (28.49) Eddie Brandt (Valentin Bolgakov, John Andersson), 4–1 (38.39) Ludvig Niska (Hampus Gustafsson, Valentin Bolgakov).

Tredje perioden: 5–1 (50.27) Ludvig Niska (Elias Johansson, Alvin Bergqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp: 2-0-3

Alingsås: 2-0-3

Nästa match:

Grästorp: Skövde Hockey Club, borta, 28 oktober

Alingsås: Skövde Hockey Club, hemma, 1 november