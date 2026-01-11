Grästorp/Sörhaga Alingsås vann mot Hisingen – trots underläge

Seger för Grästorp/Sörhaga Alingsås med 4–2 mot Hisingen

Leo Larsson avgjorde för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hisingens andra raka förlust

Inför sista perioden var Hisingen i ledningen med 2–1 i Tuve Ishall. Men Grästorp/Sörhaga Alingsås vände och vann. Till slut blev det 2–4 i matchen i U18 division 1 syd A vår.

Det här var första segern för Grästorp/Sörhaga Alingsås, efter förlust med 4–7 mot Kållered SK U18 i premiären.

Hanhals J18 nästa för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Helge Karlsson gjorde 1–0 till Grästorp/Sörhaga Alingsås efter bara 3.22 framspelad av John Andersson. Hisingen kvitterade när Mateusz Myszka fick träff på passning från Noah Fredriksson efter 18.51.

Hisingen gjorde också 2–1 efter 14.39 i andra perioden när John Björsander slog till framspelad av Noah Fredriksson.

Grästorp/Sörhaga Alingsås vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i tredje perioden. Hasselströms 2–4-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hisingens IK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Hisingen Mölndal i Åby Ishall 17.25. Grästorp/Sörhaga Alingsås tar sig an Hanhals J18 borta 13.00.

Hisingen–Grästorp/Sörhaga Alingsås 2–4 (1–1, 1–0, 0–3)

U18 division 1 syd A vår, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (3.22) Helge Karlsson (John Andersson), 1–1 (18.51) Mateusz Myszka (Noah Fredriksson).

Andra perioden: 2–1 (34.39) John Björsander (Noah Fredriksson).

Tredje perioden: 2–2 (41.44) Linus Ahlman, 2–3 (50.53) Leo Larsson (Alvin Stenbäcken), 2–4 (58.49) Melker Hasselström.

Nästa match:

Hisingen: IF Mölndal Hockey, borta, 18 januari 17.25

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Hanhals IF, borta, 18 januari 13.00