Grästorp/Sörhaga Alingsås besegrade Lidköping på hemmaplan

Grästorp/Sörhaga Alingsås vann med 4–1 mot Lidköping

Leo Larsson avgjorde för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Femte raka förlusten för Lidköping

Grästorp/Sörhaga Alingsås vann mötet med Lidköping på hemmaplan med 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) på söndagen i U18 division 1 syd A vår.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Lidköping – mål för mål

Grästorp/Sörhaga Alingsås tog ledningen efter 13 minuter genom Melker Hasselström efter pass från Max Olsson. Laget ökade också ledningen till 2–0 genom Leo Larsson assisterad av Thor Andersson och Viggo Bratland efter 19.44.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

4.49 in i tredje perioden satte Gustav Thorén pucken på pass av Malte Noreen och Elias Lekedal och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Lidköping. 5.58 in i perioden nätade Grästorp/Sörhaga Alingsås Helge Karlsson framspelad av Valentin Bolgakov och ökade ledningen. Efter 16.22 slog Valentin Bolgakov till framspelad av Max Olsson och Melker Hasselström och ökade ledningen för Grästorp/Sörhaga Alingsås.

Lagen möts på nytt i Ishallen Lidköping den 1 mars.

Grästorp/Sörhaga Alingsås tar sig an Kungälv i nästa match borta torsdag 29 januari 19.00. Lidköping möter Hisingen hemma onsdag 28 januari 19.30.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Lidköping 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

U18 division 1 syd A vår, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (13.23) Melker Hasselström (Max Olsson), 2–0 (19.44) Leo Larsson (Thor Andersson, Viggo Bratland).

Tredje perioden: 2–1 (44.49) Gustav Thorén (Malte Noreen, Elias Lekedal), 3–1 (45.58) Helge Karlsson (Valentin Bolgakov), 4–1 (56.22) Valentin Bolgakov (Max Olsson, Melker Hasselström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 2-0-3

Lidköping: 0-2-3

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Kungälvs IK, borta, 29 januari 19.00

Lidköping: Hisingens IK, hemma, 28 januari 19.30