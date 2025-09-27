Grästorp besegrade Ulricehamns IF/Nittorps IK med knapp marginal

Grästorp-seger med 4–3 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Valentin Bolgakov avgjorde för Grästorp

Grästorp gjorde fyra raka mål

Grästorp vann en målmässigt jämn match borta mot Ulricehamns IF/Nittorps IK i U20 division 1 B syd herr på lördagen. 3–4 (1–2, 2–2, 0–0) slutade matchen.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Grästorp – mål för mål

Ulricehamns IF/Nittorps IK tog ledningen i början av första perioden genom Felix Claesson.

Hampus Gustafsson och John Andersson gjorde att Grästorp vände till underläget till ledning med 1–2. Grästorp gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Leo Larsson och Valentin Bolgakov. De tre minuterna blev direkt matchavgörande.

Tim Schröder och Moltas Bjelke Josefsson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv, men närmare än 3–4 kom inte Ulricehamns IF/Nittorps IK. I tredje perioden höll Grästorp i sin 4–3-ledning och vann.

Ulricehamns IF/Nittorps IK tar sig an Alingsås i nästa match hemma tisdag 30 september 19.00. Grästorp möter samma dag 19.30 Skövde HC hemma.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Grästorp 3–4 (1–2, 2–2, 0–0)

U20 division 1 B syd herr, Lassalyckans Ishall

Första perioden: 1–0 (2.46) Felix Claesson, 1–1 (11.20) Hampus Gustafsson (Eddie Brandt, Max Olsson), 1–2 (12.36) John Andersson (Alvin Bergqvist, Max Olsson).

Andra perioden: 1–3 (22.07) Leo Larsson (Liam Suchanek), 1–4 (25.38) Valentin Bolgakov (Ludvig Niska, Robin Henriksson), 2–4 (36.41) Tim Schröder (Ture Gustavsson), 3–4 (39.08) Moltas Bjelke Josefsson (Tim Schröder).

Nästa match:

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Sörhaga/Alingsås, hemma, 30 september

Grästorp: Skövde Hockey Club, hemma, 30 september