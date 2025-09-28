Göta för tuffa för Järna – förlust med 0–4

Göta vann med 4–0 mot Järna

Oliwer Ekström gjorde två mål för Göta

Göta nu andra, Järna på elfte plats

Bortalaget Järna fick se sig besegrat av Göta i söndagens första match i U18 allettan östra herr. 4–0 (1–0, 2–0, 1–0) slutade matchen.

Göta tog ledningen efter 18.38, genom Oliwer Ekström på pass av Edvin Karlsson Kazeem och Adam Belmonte. Göta startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Jasper Carlsson och Oliwer Ekström. Efter 7.48 i tredje perioden gjorde Nils Norling också 4–0 framspelad av Adam Belmonte och Edvin Karlsson Kazeem.

Oliwer Ekström gjorde två mål för Göta och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Göta nu ligger på andra plats i tabellen och Järna är på elfte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 november i Järna Ishall.

Nästa motstånd för Järna är Tumba. Lagen möts onsdag 1 oktober 19.30 i Järna Ishall.

Göta–Järna 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (18.38) Oliwer Ekström (Edvin Karlsson Kazeem, Adam Belmonte).

Andra perioden: 2–0 (26.51) Jasper Carlsson (Oliwer Ekström, Nils Norling), 3–0 (29.43) Oliwer Ekström (Axel Rinman, Melvin Lindgren).

Tredje perioden: 4–0 (47.48) Nils Norling (Adam Belmonte, Edvin Karlsson Kazeem).

Nästa match:

Järna: IFK Tumba IK, hemma, 1 oktober