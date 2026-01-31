Gladh Pettersson och Eriksson bakom Borlänges avgörande mot Malung

Borlänge vann med 5–3 mot Malung

Jacob Gladh Pettersson avgjorde för Borlänge

BIK Karlskoga J20 nästa motståndare för Malung

Borlänge vann borta mot Malung i U20 region väst herr med 5–3. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Jacob Gladh Pettersson gjorde 3–4 och Alexander Eriksson två minuter senare gjorde 3–5 i sista perioden.

Malung–Borlänge – mål för mål

Borlänge tog ledningen i början av första perioden genom Jacob Gladh Pettersson.

Därefter fixade Malungs Rasmus Gustafsson att laget vände underläge till ledning med 2–1, med två raka mål.

Borlänge kvitterade till 2–2 genom Texas Östberg.

Alexander Eriksson gav laget ledningen tidigt i andra perioden efter pass från Noah Paulsen och Albin Daniels. Efter 15.02 i andra perioden slog Felix Ehrling till och kvitterade för Malung.

16.48 in i tredje perioden fick Jacob Gladh Pettersson utdelning på nytt på pass av Maxim Somorosky och gav laget ledningen. Borlänge punkterade matchen med ett 3–5-mål med 1.02 kvar att spela återigen genom Alexander Eriksson på pass av Albin Daniels. 3–5-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Malung med 15–21 och Borlänge med 22–23 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Malungs IF vann de två första mötena. Borlänge HF vann senast lagen möttes.

På tisdag 3 februari 19.00 spelar Malung borta mot BIK Karlskoga J20 och Borlänge borta mot Grums.

Malung–Borlänge 3–5 (2–2, 1–1, 0–2)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (1.51) Jacob Gladh Pettersson (Maxim Somorosky, Melvin Lantz), 1–1 (14.05) Rasmus Gustafsson (Måns Gyllensten, Viktor Nylén), 2–1 (15.26) Rasmus Gustafsson (Ludvig Eljas, Alexander Ljung), 2–2 (16.37) Texas Östberg (Malte Lantz-Rosdahl, Leo Åström).

Andra perioden: 2–3 (21.43) Alexander Eriksson (Noah Paulsen, Albin Daniels), 3–3 (35.02) Felix Ehrling.

Tredje perioden: 3–4 (56.48) Jacob Gladh Pettersson (Maxim Somorosky), 3–5 (58.58) Alexander Eriksson (Albin Daniels).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

Borlänge: 2-0-3

Nästa match:

Malung: BIK Karlskoga, borta, 3 februari 19.00

Borlänge: Grums IK Hockey, borta, 3 februari 19.00