Gislaveds SK U18 vann med 7–6 borta mot Dalen

Gislaveds SK U18 vann med 7–6 mot Dalen

Avgörande målet kom efter 59.47.

Christoffer Torell tremålsskytt för Gislaveds SK U18

Det blev dramatiskt när Gislaveds SK U18 vann mot Dalen i U18 division 1 syd B vår på söndagen. Laget vann med 7–6 (2–0, 3–4, 2–2) borta i Smedjehov.

Sigge Bjelke gjorde 1–0 till gästande Gislaveds SK U18 efter sju minuter framspelad av Amaury Sarzier och Fabian Sjöblom. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 13.34 när Christoffer Torell slog till med assist av Tom Colin och Sigge Bjelke.

I andra perioden var det i stället Dalen som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–3 och ställningen efter två perioder var 4–5.

Dalen kvitterade också till 5–5 genom Vidar Lindström i början av tredje perioden i tredje perioden.

Gislaveds SK U18 gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 5–5 till 5–7, målen av Fabian Sjöblom och Christoffer Torell. Målen punkterade matchen.

Dalen reducerade dock till 6–7 genom Vidar Lindström när bara en minut återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Vidar Lindström gjorde fyra mål för Dalen och ett målgivande pass och Colin Blomberg stod för ett mål och två assists. Sigge Bjelke gjorde två mål och två assist, Christoffer Torell gjorde tre mål och spelade fram till ett mål och Fabian Sjöblom gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Gislaveds SK U18.

Gislaveds SK U18 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Dalen har sex poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Gislaveds SK vunnit.

I nästa omgång har Dalen Västervik borta i LF Arena, torsdag 22 januari 19.00. Gislaveds SK U18 spelar hemma mot Nässjö söndag 25 januari 12.45.

Dalen–Gislaveds SK U18 6–7 (0–2, 4–3, 2–2)

U18 division 1 syd B vår, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (7.50) Sigge Bjelke (Amaury Sarzier, Fabian Sjöblom), 0–2 (13.34) Christoffer Torell (Tom Colin, Sigge Bjelke).

Andra perioden: 0–3 (21.54) Tymeo Bougon (Carl Hartvigsson, Fabian Sjöblom), 1–3 (24.55) Vidar Lindström, 1–4 (26.19) Christoffer Torell, 1–5 (33.52) Sigge Bjelke (Liam Davidsson), 2–5 (35.58) Ville Marjavaara (Colin Blomberg, Lukas Johansson), 3–5 (38.24) Colin Blomberg (Vidar Lindström), 4–5 (38.32) Vidar Lindström (Ville Marjavaara, Max Ekström).

Tredje perioden: 5–5 (43.43) Vidar Lindström, 5–6 (46.00) Fabian Sjöblom (Sigge Bjelke, Christoffer Torell), 5–7 (58.34) Christoffer Torell (Carl Hartvigsson), 6–7 (59.47) Vidar Lindström (Colin Blomberg).

Nästa match:

Dalen: Västerviks IK, borta, 22 januari 19.00

Gislaveds SK U18: Nässjö HC, hemma, 25 januari 12.45