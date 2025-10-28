Gislaved utklassade Värnamo på hemmaplan

Seger för Gislaved med 10–2 mot Värnamo

Gislaved dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Värnamo i U20 division 1 D syd herr med hela 10–2 (6–0, 3–1, 1–1).

Gislaved dominerade i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Gislaved tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 7–0 efter 6.50 genom Janko Alijevic och gick upp till 8–0 innan Värnamo svarade.

I periodpausen hade Gislaved ledningen med 9–1. Tredje perioden slutade 1–1 och Gislaved vann matchen med 10–2.

Gislaveds Wilmer Bjelke hade tre assists, Wille Mårtensson gjorde tre mål, Sanny Hoffrén stod för två mål och ett assist, Sixten Påhlman hade tre assists, Walter Åqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Janko Alijevic gjorde ett mål och två målgivande passningar.

När lagen senast möttes vann Gislaveds SK med 7–4.

I nästa match möter Gislaved Nybro borta på fredag 31 oktober 19.10. Värnamo möter Kalmar lördag 1 november 12.40 hemma.

Gislaved–Värnamo 10–2 (6–0, 3–1, 1–1)

U20 division 1 D syd herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (5.09) Wille Mårtensson (Sixten Påhlman, Janko Alijevic), 2–0 (8.57) Wille Mårtensson (Janko Alijevic, Sixten Påhlman), 3–0 (10.13) Sigge Bjelke (Christoffer Torell, Walter Åqvist), 4–0 (13.18) Christoffer Torell (Sanny Hoffrén, Walter Åqvist), 5–0 (14.25) Wille Mårtensson (Sixten Påhlman), 6–0 (15.54) Sanny Hoffrén (Wilmer Bjelke, Jacob Andersson).

Andra perioden: 7–0 (26.50) Janko Alijevic (Holger Claar, Axel Gamlén), 8–0 (29.11) Sanny Hoffrén (Wilmer Bjelke, Carl Hartvigsson), 8–1 (34.52) Filip Bui (Lucas Klasson), 9–1 (38.26) Walter Åqvist (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke).

Tredje perioden: 10–1 (41.46) Douglas Lindberg (Amaury Sarzier, Kevin Olsson), 10–2 (49.43) Leo Fransson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaved: 2-0-3

Värnamo: 1-0-4

Nästa match:

Gislaved: Nybro Vikings IF, borta, 31 oktober

Värnamo: Kalmar HC, hemma, 1 november