Gislaved tog revansch på Nybro

Gislaved segrade – 7–3 mot Nybro

Sixten Påhlman tremålsskytt för Gislaved

Adam Andersson matchvinnare för Gislaved

Det blev 7–3 (3–1, 2–0, 2–2) till Gislaved när laget mötte Nybro på fredagen i U20 division 1 D syd herr. Med det tog bortalaget Gislaved en skön revansch, då Nybro vann senaste mötet lagen emellan med hela 8–3.

Sixten Påhlman gjorde tre mål för Gislaved

Gislaved tog ledningen i början av första perioden genom Adam Andersson.

Nybro kvitterade till 1–1 genom Elias Kubovy tidigt i matchen.

Gislaved gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Christoffer Torell och Sixten Påhlman. Även i andra perioden var Gislaved starkast och gick från 1–3 till 1–5 genom två snabba mål i mitten av perioden av Adam Andersson och Sixten Påhlman. Efter 3.00 i tredje perioden ökade Gislaved på till 1–6 genom Janko Alijevic.

Nybro reducerade dock på nytt till både 2–6 och 3–6 genom Wille Axenklev och Elias Kubovy i tredje perioden.

Gislaved kunde dock avgöra till 3–7 med 6.05 kvar av matchen genom Sixten Påhlman.

Adam Andersson gjorde två mål för Gislaved och spelade fram till ett mål och Sixten Påhlman gjorde tre mål.

När lagen möttes senast vann Nybro Vikings IF med 8–3.

Tisdag 4 november 19.40 spelar Nybro borta mot Värnamo. Gislaved möter Tingsryds AIF J20 borta i Dackehallen lördag 8 november 16.20.

Nybro–Gislaved 3–7 (1–3, 0–2, 2–2)

U20 division 1 D syd herr, Liljas Arena

Första perioden: 0–1 (2.22) Adam Andersson (Walter Åqvist, Janko Alijevic), 1–1 (3.03) Elias Kubovy (Erik Gruvhagen), 1–2 (8.35) Christoffer Torell, 1–3 (19.37) Sixten Påhlman (Melvin Larsson).

Andra perioden: 1–4 (32.51) Adam Andersson (Walter Åqvist, Melvin Larsson), 1–5 (34.10) Sixten Påhlman (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke).

Tredje perioden: 1–6 (43.00) Janko Alijevic (Adam Andersson, Sanny Hoffrén), 2–6 (50.09) Wille Axenklev (Filip Olsson), 3–6 (52.34) Elias Kubovy (Andrej Kunc, Wilmer Holmqvist), 3–7 (53.55) Sixten Påhlman (Sigge Bjelke, Holger Claar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-0-2

Gislaved: 3-0-2

Nästa match:

Nybro: Värnamo GIK, borta, 4 november

Gislaved: Tingsryds AIF Utv., borta, 8 november