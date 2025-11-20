Gisla/Nittorp vann trots uppryckning av Nässjö

Seger för Gisla/Nittorp med 4–2 mot Nässjö

Melvin Larsson avgjorde för Gisla/Nittorp

Gisla/Nittorps femte seger

Matchen mellan Nässjö och Gisla/Nittorp i U18 division 1 syd B herr slutade 2–4 (0–3, 2–1, 0–0). Bortalaget Gisla/Nittorp gjorde en riktigt stark första period och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Nässjö lyfte sig.

Nässjö–Gisla/Nittorp – mål för mål

Gisla/Nittorp stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.40 i mitten av perioden.

Efter 11.16 i andra perioden ökade Gisla/Nittorp på till 0–4 genom Douglas Lindberg.

Hugo Friman och Simon Ljungqvist reducerade förvisso men närmare än 2–4 kom inte Nässjö. Tredje perioden blev mållös och Gisla/Nittorp tog därmed en stabil seger.

I tredje perioden höll Gisla/Nittorp i sin 4–2-ledning och vann.

Gisla/Nittorps Sigge Bjelke hade tre assists och Christoffer Torell gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Nässjö med 13–15 och Gisla/Nittorp med 23–24 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Nässjö på sjunde plats i tabellen medan Gisla/Nittorp är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Gislaveds SK/Nittorp IK med 4–1.

Söndag 23 november möter Nässjö Västervik hemma 12.30 och Gisla/Nittorp möter Kalmar borta 13.25.

Nässjö–Gisla/Nittorp 2–4 (0–3, 2–1, 0–0)

U18 division 1 syd B herr, Höglandsrinken

Första perioden: 0–1 (6.58) Olle Nordén (Ognjen Bubic, Sigge Bjelke), 0–2 (10.55) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Sixten Bjurbäck), 0–3 (13.38) Melvin Larsson (Christoffer Torell, Wilmer Bjelke).

Andra perioden: 0–4 (31.16) Douglas Lindberg (Sigge Bjelke, Christoffer Torell), 1–4 (35.02) Hugo Friman (Viggo Svärd Sandelius, Adam Rooth), 2–4 (37.20) Simon Ljungqvist (Adam Rooth, William Svärd).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 3-0-2

Gisla/Nittorp: 3-1-1

Nästa match:

Nässjö: Västerviks IK, hemma, 23 november

Gisla/Nittorp: Kalmar HC, borta, 23 november