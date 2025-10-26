Gisla/Nittorp vände underläge till seger

Gisla/Nittorp vann med 7–4 mot Dalen

Ognjen Bubic med två mål för Gisla/Nittorp

Andra raka segern för Gisla/Nittorp

Gisla/Nittorp hade problem och låg under med 2–3 efter två perioder i matchen i U18 division 1 syd B herr mot Dalen i Smedjehov. Men i tredje kom vändningen och till slut blev det 7–4 för bortalaget Gisla/Nittorp.

Resultatet innebär att Dalen nu har sex förluster i rad.

Första perioden var jämn. Dalen inledde bäst och tog ledningen genom Colin Blomberg efter 7.54, men Gisla/Nittorp kvitterade genom Sigge Bjelke bara två minuter senare. Dalen startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Olle Almqvist och Colin Blomberg innan Gisla/Nittorp svarade och gjorde 3–2 genom Christoffer Torell. Gisla/Nittorp hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.10 genom Wilmer Bjelke och gick upp till 3–5 innan Dalen svarade.

Till slut blev det 4–7 till Gisla/Nittorp.

Dalens Colin Blomberg stod för tre mål och ett assist. Sigge Bjelke och Christoffer Torell gjorde båda ett mål och två assist för Gisla/Nittorp.

Lagen möts på nytt i Gislerinken den 30 november.

Söndag 2 november spelar Dalen borta mot Västervik 14.00 och Gisla/Nittorp mot Boro/Vetlanda J18 hemma 12.45 i Gislerinken.

Dalen–Gisla/Nittorp 4–7 (1–1, 2–1, 1–5)

U18 division 1 syd B herr, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (7.54) Colin Blomberg, 1–1 (9.21) Sigge Bjelke.

Andra perioden: 2–1 (23.45) Olle Almqvist (Colin Blomberg), 3–1 (36.02) Colin Blomberg (Olle Almqvist), 3–2 (39.46) Christoffer Torell (Sixten Bjurbäck).

Tredje perioden: 3–3 (43.10) Wilmer Bjelke (Tymeo Bougon, Carl Hartvigsson), 3–4 (46.19) Sixten Bjurbäck (Christoffer Torell), 3–5 (48.10) Ognjen Bubic (Christoffer Torell, Sigge Bjelke), 4–5 (51.10) Colin Blomberg (Casper Wängefors, Philip Arthursson), 4–6 (53.56) Ognjen Bubic (Sigge Bjelke), 4–7 (56.25) Kevin Olsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 0-0-5

Gisla/Nittorp: 3-0-2

Nästa match:

Dalen: Västerviks IK, borta, 2 november

Gisla/Nittorp: Boro/Vetlanda HC, hemma, 2 november