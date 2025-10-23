Gisla/Nittorp avgjorde i tredje perioden i segern mot Mariestad

Gisla/Nittorp vann med 6–3 mot Mariestad

Sigge Bjelke tvåmålsskytt för Gisla/Nittorp

Sanny Hoffrén matchvinnare för Gisla/Nittorp

Gisla/Nittorp vann matchen hemma mot Mariestad i U18 division 1 syd B herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Gisla/Nittorp drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 6–3 (0–1, 2–1, 4–1).

Mariestads tränare Johan Eklund om matchen:

– Ja, det var ingen höjdar match av oss. Första okej andra avslutar vi bra men sista perioden är katastrof dålig. Vi bryter ihop och kommer igen på söndag.

Gisla/Nittorps Sigge Bjelke tvåmålsskytt

Emil Strömnes gav gästande Mariestad ledningen efter 6.01 framspelad av William Nyrén och Wilmer Kindbom. Sixten Bjurbäck och Sigge Bjelke låg sen bakom vändningen till 2–1 för Gisla/Nittorp.

Mariestad kvitterade till 2–2 genom Arvid Wilson i andra perioden. Gisla/Nittorp tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.55 genom Walter Åqvist och gick upp till 5–2 innan Mariestad svarade.

Segern skrevs till slut till 6–3 för Gisla/Nittorp.

Gisla/Nittorps Walter Åqvist stod för ett mål och fyra assists, Sigge Bjelke gjorde två mål och ett målgivande pass och Christoffer Torell gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Gisla/Nittorp har två segrar och tre förluster och 16–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mariestad har tre vinster och två förluster och 23–15 i målskillnad.

För Gisla/Nittorp gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Mariestad är på tredje plats.

Den 27 november tar lagen sig an varandra igen, då i Mariehus Arena.

I nästa match, söndag 26 oktober möter Gisla/Nittorp Dalen borta i Smedjehov 12.40 medan Mariestad spelar borta mot Boro/Vetlanda J18 16.40.

Gisla/Nittorp–Mariestad 6–3 (0–1, 2–1, 4–1)

U18 division 1 syd B herr, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (6.01) Emil Strömnes (William Nyrén, Wilmer Kindbom).

Andra perioden: 1–1 (22.16) Sigge Bjelke (Walter Åqvist, Christoffer Torell), 2–1 (34.14) Sixten Bjurbäck (Walter Åqvist), 2–2 (37.35) Arvid Wilson (Adrian Johnson, Lucas Göthe).

Tredje perioden: 3–2 (40.55) Walter Åqvist, 4–2 (46.23) Sanny Hoffrén (Melvin Larsson), 5–2 (52.38) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Walter Åqvist), 5–3 (55.45) Oscar Odhagen (Adrian Johnson, Svante Gustavsson), 6–3 (58.28) Sigge Bjelke (Walter Åqvist, Christoffer Torell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gisla/Nittorp: 2-0-3

Mariestad: 3-1-1

Nästa match:

Gisla/Nittorp: HC Dalen, borta, 26 oktober

Mariestad: Boro/Vetlanda HC, borta, 26 oktober