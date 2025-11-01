Gävle vinnare mot Lindlöven – kvitterade och avgjorde sent

Seger för Gävle med 5–4 efter förlängning

Calle Zetterholm avgjorde för Gävle

Andra raka segern för Gävle

Matchen i U20 division 1 västra A herr mellan hemmalaget Gävle och gästande Lindlöven var oavgjord vid full tid, efter Kim Westlins kvittering till 4–4 för Gävle med bara 1 minut kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 5–4 (2–1, 0–3, 2–0, 1–0) genom Calle Zetterholm.

Det här var första gången den här säsongen som Gävle höll nollan.

Häradsbygden nästa för Gävle

Gävle tog ledningen i första perioden genom Liam Willner.

Lindlöven kvitterade till 1–1 genom Lukas Ytter efter 14.53.

Gävle gjorde 2–1 genom Wilmer Sahanen efter 17.59 i matchen. Lindlöven gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. Gävle reducerade och kvitterade till 4–4 genom Gustav Winberg och Kim Westlin med knappt två minuter kvar att spela. I förlängningen tog det 3.10 till Gävle också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev Calle Zetterholm, framspelad av Theodor Bognesand.

Lindlövens Hampus Karlsson hade tre assists.

Lindlöven tog hem lagens senaste möte med 5–0 i Lindehov.

Den 24 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Lindehov.

Lördag 8 november möter Gävle Häradsbygden borta 13.00 och Lindlöven möter Falu J20 hemma 16.45.

Gävle–Lindlöven 5–4 (2–1, 0–3, 2–0, 1–0)

U20 division 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (7.25) Liam Willner (Filip Timonen, Theo Sandström), 1–1 (14.53) Lukas Ytter (Hampus Karlsson, Alexander Svensson), 2–1 (17.59) Wilmer Sahanen (Kim Westlin, Theodor Bognesand).

Andra perioden: 2–2 (20.48) Lukas Ytter (Noah Lagerman), 2–3 (25.04) Noah Fromell (Hampus Karlsson, Casper Sedell), 2–4 (36.07) Wiggo Centervad (Jonas Flodström, Hampus Karlsson).

Tredje perioden: 3–4 (44.04) Gustav Winberg (Martin Ålenius, Wilmer Sahanen), 4–4 (58.25) Kim Westlin.

Förlängning: 5–4 (63.10) Calle Zetterholm (Theodor Bognesand).

Nästa match:

Gävle: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 8 november

Lindlöven: Falu IF, hemma, 8 november