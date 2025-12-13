Gävle utklassade Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 – vann med 14–2

Seger för Gävle med 14–2 mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Gävles Calle Zetterholm fyramålsskytt

Hugo Lindqvist matchvinnare för Gävle

Gävle övertygade när laget vann på bortaplan mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 i U20 division 1 västra A herr med hela 14–2 (5–2, 6–0, 3–0).

Calle Zetterholm var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Gävle.

Calle Zetterholm med fyra mål för Gävle

Gävle dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–2.

Även i andra perioden var det Gävle som var starkast och gick från 2–5 till 2–11 genom två mål av Calle Zetterholm, ett mål av Oskar Lundström, ett mål av Gustav Winberg, ett mål av Linus Danielsson och ett mål av Isak Sandberg.

Gävle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–2. Målen i sista perioden gjordes av Olle Persson, Calle Zetterholm och Oskar Lundström.

Lagens första möte för säsongen vann Gävle GIK med 13–1.

I nästa omgång har Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 IFK Arboga IK hemma i Kristinehovs ishall, lördag 10 januari 16.00. Gävle spelar hemma mot Skutskär J20 lördag 20 december 15.00.

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20–Gävle 2–14 (2–5, 0–6, 0–3)

U20 division 1 västra A herr, Kristinehovs ishall

Första perioden: 0–1 (1.52) Gustav Winberg (Isak Sandberg), 0–2 (4.57) Erik Eriksson (Hugo Lindqvist), 1–2 (8.06) Noel Folmerz (Axel Nordmark, Axel Österman), 1–3 (8.44) Hugo Lindqvist (Vilmer Karlsson, Erik Eriksson), 1–4 (12.21) Calle Zetterholm (Theodor Bognesand, Arwid Thyr), 1–5 (14.03) Theodor Bognesand (Calle Zetterholm, Oliver Carlsson), 2–5 (18.44) Joel Karlsson (Victor Modigh).

Andra perioden: 2–6 (28.14) Linus Danielsson (Oliver Carlsson, Oskar Lundström), 2–7 (28.42) Isak Sandberg (Gustav Winberg, Theo Sandström), 2–8 (31.45) Gustav Winberg, 2–9 (36.02) Oskar Lundström (Filip Timonen, Oliver Carlsson), 2–10 (38.19) Calle Zetterholm (Arwid Thyr, Theodor Bognesand), 2–11 (38.32) Calle Zetterholm (Oskar Lundström).

Tredje perioden: 2–12 (40.41) Calle Zetterholm (Arwid Thyr, Wilmer Holmstedt), 2–13 (41.33) Olle Persson (Gustav Winberg, Isak Sandberg), 2–14 (47.15) Oskar Lundström (Carl Kroon Anderberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: 1-0-4

Gävle: 3-0-2

Nästa match:

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: IFK Arboga U 23, hemma, 10 januari 16.00

Gävle: Skutskärs SK U23, hemma, 20 december 15.00