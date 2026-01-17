Gävle har fyra raka segrar – vann mot Västerås Pickels HC med 9–2

Gävle vann med 9–2 mot Västerås Pickels HC

Gävles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Calle Zetterholm med tre mål för Gävle

Gävle är i bra form just nu. På lördagen kom seger nummer fyra i rad, efter 9–2 (2–0, 3–2, 4–0) hemma mot Västerås Pickels HC. Det innebär också att Västerås Pickels HC har tio raka förluster i U20 division 1 västra A herr.

Det var hemmaseger nummer fem i rad för Gävle.

Martin Ålenius bakom Gävles avgörande

Calle Zetterholm gav Gävle ledningen efter sju minuters spel efter pass från Oliver Carlsson. Laget gjorde 2–0 efter 10.02 återigen genom Calle Zetterholm på pass av Gustav Winberg och Oliver Carlsson.

Gävle övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.08 genom Martin Ålenius och gick upp till 4–0 innan Västerås Pickels HC kom tillbaka och reducerade till 4–2.

Innan perioden var över hade Gävle ryckt åt sig ledningen med 5–2.

Gävle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Wilmer Sahanen, Oliver Carlsson, Wilmer Holmstedt och Gustav Winberg.

Gävles Calle Zetterholm gjorde tre mål och Oliver Carlsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann Gävle med 13–4.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter Gävle Lindlöven i Lindehov 16.45. Västerås Pickels HC tar sig an Falu J20 hemma 14.00.

Gävle–Västerås Pickels HC 9–2 (2–0, 3–2, 4–0)

U20 division 1 västra A herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (7.00) Calle Zetterholm (Oliver Carlsson), 2–0 (10.02) Calle Zetterholm (Gustav Winberg, Oliver Carlsson).

Andra perioden: 3–0 (22.08) Martin Ålenius (Alfons Lindström, Carl Kroon Anderberg), 4–0 (22.34) Erik Eriksson (Olle Persson, Carl Kroon Anderberg), 4–1 (30.24) Philip Vahlström, 4–2 (36.11) Sebastian Brantmark, 5–2 (39.22) Calle Zetterholm (Theodor Bognesand).

Tredje perioden: 6–2 (40.33) Gustav Winberg (Alfons Lindström), 7–2 (44.15) Oliver Carlsson (Erik Eriksson), 8–2 (45.47) Wilmer Sahanen (Kim Westlin), 9–2 (48.02) Wilmer Holmstedt (Hugo Lindqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 4-0-1

Västerås Pickels HC: 0-0-5

Nästa match:

Gävle: Lindlövens IF, borta, 24 januari 16.45

Västerås Pickels HC: Falu IF, hemma, 24 januari 14.00